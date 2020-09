Musetti-Nishikori oggi, Internazionali d’Italia: orario, tv, programma, streaming

Dopo l’exploit contro Stan Wawrinka, Lorenzo Musetti è pronto a tornare in campo contro Kei Nishikori. Il giovane talento azzurro giocherà nuovamente sul centrale l’ultimo match di oggi, giovedì 17 settembre. Una sfida complicata sulla carta, almeno tanto quella contro lo svizzero, anche se il nipponico sembra essere in una condizione di forma decisamente migliore.

Musetti ha stupito tutti con una partita praticamente perfetta, espressione di un talento puro e cristallino che ha bisogno solo del tempo fisiologico per trasformarsi in un tennista strutturato che farà sognare l’Italia negli anni avvenire. Così come per Sinner, e altri giovani molto interessanti, non bisogna avere fretta di ottenere risultati anche perchè parliamo di ragazzi che non hanno ancora raggiunto i 20 anni.

Ovviamente si tratta della prima sfida tra i due tennisti, con il nipponico che parte comprensibilmente favorito. Il fatto che il 18enne nativo di Carrara non abbia nulla da perdere, però. potrebbe spingerlo a giocare con maggiore spensieratezza, tirando fuori il meglio di sé così come è avvenuto contro Wawrinka.

Sarà possibile seguire l’incontro Musetti-Nishikori, in programma al termine del match tra Sofia Kenin e Victoria Azarenka, in diretta tv su Sky Sport Arena ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzo Musetti e Kei Nishikori.

MUSETTI-NISHIKORI: PROGRAMMA, ORARIO E TV

GIOVEDì 17 SETTEMBRE

Ultimo match campo centrale: Lorenzo Musetti-Kei Nishikori

DIRETTA TV – Sky Sport Arena

DIRETTA STREAMING – SkyGo, NowTV

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

Foto: Lapresse