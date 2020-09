Motomondiale, orario qualifiche GP Emilia Romagna 2020: tv, streaming, diretta Sky e DAZN, diretta TV8

Oggi a Misano Adriatico verrà decisa la griglia di partenza del Gran Premio di Emilia Romagna. Settimana scorsa, su questa stessa pista, la pole position è stata conquistata dalla Yamaha di Maverick Viñales, che aveva preceduto i compagni di marca Franco Morbidelli, Fabio Quartararo e Valentino Rossi per un sensazionale poker della Casa di Iwata. Tuttavia lo spagnolo non è andato oltre la sesta piazza finale, mentre è stato “Morbido” a trionfare per la prima volta in carriera, prendendo il comando proprio alla partenza. Al riguardo va rimarcato come essere davanti può essere importantissimo per evitare contatti nell’insidioso cambio di direzione iniziale.

Considerando tutte le classi, le qualifiche dureranno due ore e mezza. Come d’abitudine, ogni sessione sarà divisa tar Q1 e Q2. La prima a stabilire la propria griglia di partenza sarà la Moto3, tra le 12.35 e le 13.15. Quindi toccherà alla MotoGP tra le 14.10 e le 14.50. Infine spazio alla Moto2, dalle 15.10 alle 15.50.

Come seguire la lotta per la settima pole position stagionale della MotoGP e l’ottava relativa sia alla Moto2 che alla Moto3?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche di tutte le classi.

TV A PAGAMENTO – Le qualifiche saranno trasmesse in diretta anche da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208).

STREAMING – Le qualifiche potranno essere seguite in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da quest’anno anche attraverso DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta delle qualifiche.

PROGRAMMA E PALINSESTO TELEVISIVO QUALIFICHE GP EMILIA ROMAGNA 2020



QUALIFICHE MOTOGP

Sabato 19 settembre, ore 14.10

Diretta su TV8 (8 Digitale Terrestre o 121 Sky), Sky Sport MotoGP (208 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

QUALIFICHE MOTO2

Sabato 19 settembre, ore 15.10

Diretta su TV8 (8 Digitale Terrestre o 121 Sky), Sky Sport MotoGP (208 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

QUALIFICHE MOTO3

Sabato 19 settembre, ore 13.35

Diretta su TV8 (8 Digitale Terrestre o 121 Sky), Sky Sport MotoGP (208 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

