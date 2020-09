MotoGP, Valentino Rossi: “Non un grande warm-up, nel pomeriggio le condizioni saranno diverse e le gomme dovrebbero funzionare”

E’ andato in archivio un warm-up abbastanza particolare per l’appuntamento del GP di Emilia Romagna, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli lo spagnolo Alex Marquez (Honda) ha fatto segnare il miglior tempo, precedendo il trio Yamaha formato da Maverick Vinales, Fabio Quartararo e da Franco Morbidelli. Distacchi minimi, visti che i tre hanno concluso a 10, 77 e 99 millesimi.

Valentino Rossi non è andato oltre il 12° tempo a 0″534 dalla vetta. Una scelta di gomme poco premiante, chiaramente influenzata dalle temperature più basse sull’asfalto e in aria. Lo precisa il “Dottore” nella classica intervista prima della gara di Moto3 che Valentino non si perde mai anche per la presenza di Celestino Vietti e di Andrea Migno dello Sky Racing Team VR46: “Il warm-up non è andato benissimo, non ero particolarmente veloce. Però oggi pomeriggio le condizioni saranno diverse, useremo altre gomme sia davanti che dietro, con un’altra temperatura dovrebbero funzionare meglio“, le parole del nove volte iridato (fonte: Sky Sport).

Foto: LaPresse