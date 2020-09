MotoGP, test a Portimao a inizio ottobre: tornano Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa

Il 7-8 ottobre si disputeranno i Test della MotoGP a Portimao (Portogallo). Sarà proprio il circuito su cui si concluderà il Mondiale a ospitare questa importante sessione di prova, i piloti potranno testare questo nuovo circuito e provare delle nuove componenti per il finale di stagione. L’appuntamento in terra lusitana andrà dunque in scena alla vigilia del GP di Francia a Le Mans (9-11 ottobre).

Il comunicato stampa della MotoGP parla di un test rivolto in particolar modo ai collaudatori, in modo da fornire alcuni dati ai costruttori: Jorge Lorenzo (Yamaha), Dani Pedrosa (KTM), Michele Pirro (Ducati) e Stefan Bradl (Honda). Alcuni big, però, saranno presenti nella giornata di mercoledì 7 ottobre tra cui Andrea Dovizioso, Jack Miller, Maverick Vinales, Francesco Bagnaia mentre Valentino Rossi e Fabio Quartararo non figurano al momento nella lista dei partecipanti, ma potrebbero esserci novità nelle prossime settimane.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse