MotoGP su TV8, GP Emilia Romagna 2020: orario, programma, diretta in chiaro

Il GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP, si correrà nel weekend del 18-20 settembre sul circuito di Misano. Sarà il tracciato intitolato a Marco Simoncelli a ospitare questo appuntamento del campionato, ad appena una settimana di distanza dal GP di San Marino corso proprio su questa pista. Si preannuncia grande spettacolo, il Mondiale è particolarmente combattuto ed equilibrato, tanti piloti sono in lotta tra loro per il titolo iridato e ne vedremo delle belle anche in questo fine settimana.

Guarda il GP di Emilia Romagna live su DAZN

Loading...

Loading...

Il GP di Emilia Romagna sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8: tutti gli appassionati potranno gustarsi le qualifiche e le gare in tempo reale, anche senza nessun abbonamento. L’evento nella sua interezza sarà invece su Sky e su DAZN. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su tv8, in diretta streaming su Sky Go, su Now TV e su tv8.it oltre che su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, in differita tv su TV8.

CALENDARIO GP SAN EMILIA ROMAGNA MOTOGP 2020: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 18 SETTEMBRE:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.10-16.40 MotoE, prove libere 2

SABATO 19 SETTEMBRE:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.50-12.20 MotoE, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, qualifiche 1

13.00-13.15 Moto3, qualifiche 2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifiche 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifiche 2

15.10-15.25 Moto2, qualifiche 1

15.35-15.50 Moto2, qualifiche 2

16.10 MotoE, Super Pole

DOMENICA 20 SETTEMBRE:

08.20-08.40 Moto3, warm-up

08.50-09.10 Moto2, warm-up

09.20-09.40 MotoGP, warm-up

10.05 MotoE, gara

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP EMILIA ROMAGNA MOTOGP 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E IN STREAMING, DIFFERITA TV E REPLICHE

PROVE LIBERE 1-2 (VENERDÌ 18 SETTEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere 2 della MotoGP alle ore 17.00, 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

PROVE LIBERE 3-4 (SABATO 19 SETTEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

QUALIFICHE (SABATO 19 SETTEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV e su tv8.it delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle qualifiche di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche della MotoGP alle ore 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle qualifiche di tutte le classi.

WARM-UP (DOMENICA 20 SETTEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN del warm-up di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport del warm-up di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

GARA (DOMENICA 20 SETTEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle gare di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle gare di tutte le classi.

Diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) delle gare di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV, su tv8.it delle gare di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle gare di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) della gara della MotoGP alle ore 16.15, 19.15, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle gare di tutte le classi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse