MotoGP, le 5 risposte che dovrà darci il GP di Catalogna

Si chiude il trittico di settembre del Mondiale MotoGP 2020 e tutto è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Catalogna sul tracciato del Montmelò. Siamo giunti all’ottava tappa del campionato e siamo a metà annata esatta. Ogni punto inizia a diventare ancor più pesante e nessuno vuole mollare la presa in vista di un rush finale quanto mai imprevedibile. Anche la tappa catalana non sarà da meno, andiamo quindi ad analizzare le cinque domande più importanti della gara spagnola.

1 Andrea Dovizioso sarà in grado di compiere un passo in avanti rispetto a Misano?

Il romagnolo ha concluso la sua doppiette di casa con un settimo ed un ottavo posto. Nonostante questi due risultati assolutamente insufficienti, il ducatista mantiene la vetta della classifica generale. Si sapeva che in quel di Misano la sua GP20 (che solo Francesco “Pecco” Bagnaia sembra sfruttare al meglio) avrebbe dovuto correre in difesa, per cui ora al Montmelò l’imperativo è cambiare marcia, oppure il sogno del titolo iridato rimarrà tale. La pista catalana non ha mai avuto troppa benevolenza nei confronti di Dovizioso, ma urge una svolta immediata.

2 Maverick Vinales inizierà ad avere la tanto attesa continuità?

La stagione di Maverick Vinales è stata quanto mai imprevedibile. Due volte secondo a Jerez, quindi 14mo a Brno, decimo e caduto al Red Bull Ring, prima di un sesto posto a Misano 1 e la vittoria di domenica. Altalenante sempre e comunque, anche tra qualifiche e gara. Lo spagnolo corre in casa e farà di tutto per ripartire con l’entusiasmo del successo di Misano 2. Dopo una annata simile si trova solamente a un punto dalla vetta della graduatoria generale, per cui il sogno titolo è davvero reale. Starà a lui confermarlo.

3 Joan Mir si confermerà in lotta per il titolo?

Signore e signori, lo spagnolo è pienamente in lotta per il titolo, chi l’avrebbe mai detto? Dopo due ritiri nelle prime tre uscite, il portacolori della Suzuki ha saputo cambiare marcia, centrando due secondi ed un terzo posto, assieme al quarto del Red Bull Ring 1. La progressione è stata notevole, proprio come gli capita spesso in gara dove, dopo una partenza controllata, cambia poi marcia nel finale risultando imprendibile. Il gap nei confronti di Alex Rins è imbarazzante ormai e l’ex campione del mondo della Moto3 farà di tutto per continuare a stupire, anche sulla pista di casa.

4 Valentino Rossi sarà già all’ultima spiaggia?

La caduta di Misano 2 era tutto ciò che il “Dottore” non avrebbe voluto. Ok, rispetto alla settimana precedente, il feeling con la sua M1 era calato, ma una posizione vicina al podio non era certo impossibile. Ora il nativo di Tavullia si trova al nono posto della classifica con 26 punti di distacco da Andrea Dovizioso e, soprattutto, otto piloti da rimontare. Se non arriverà un risultato di prestigio al Montmelò, il sogno del decimo alloro iridato rimarrà tale. Il tempo stringe!

5 Fabio Quartararo riuscirà a tornare sul podio?

Il francese chiuse la doppietta di Jerez con due vittorie e 50 punti in saccoccia. Tutto sembrava renderlo il degno erede di Marc Marquez. Per sua sfortuna, tuttavia, da quel momento il nizzardo si è perso, centrando un settimo, un ottavo, un 13mo ed un quarto posto, più la doppia caduta di Misano 1. Un andamento che quasi non ha spiegazioni e che il portacolori del team Yamaha Petronas dovrà invertire in fretta per non dovere rimpiangere la grande occasione di vincere il titolo.

Foto: Lapresse