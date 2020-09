MotoGP in streaming, GP Emilia Romagna 2020: come guardare la gara sul web. Orario e link utili

Alle ore 14.00 andrà in scena il GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Misano. Si preannuncia grande spettacolo. Maverick Vinales, Franco Morbidelli, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo, Pol Espargarò, Jack Miller, Joan Mir, Alex Rins sono pronti a battagliare per la vittoria.

Come si può vedere il GP di Emilia Romagna 2020 in diretta streaming? Come si può guardare la gara di MotoGP sul web? Potrete collegarvi su Sky Go e su Now TV se siete abbonati alle due piattaforme, stesso discorso per DAZN, oppure gratis su tv8.it. Di seguito tutti i link utili per seguire il GP di Emilia Romagna a partire dalle ore 14.00.

MOTOGP IN STREAMING, COME VEDERE IN DIRETTA IL GP DI EMILIA ROMAGNA 2020:

CALENDARIO GP EMILIA ROMAGNA MOTOGP 2020: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 20 SETTEMBRE:

14.00 MotoGP, gara

