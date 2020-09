MotoGP, GP Catalogna 2020: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere

Oggi venerdì 25 settembre si disputano le prove libere 1-2 del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP che va in scena a Barcellona. I piloti avranno a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare il giusto feeling col tracciato e per operare la migliore messa a punto possibile sulle proprie moto. Si torna a correre a una settimana di distanza dalle due gare di Misano.

Guarda il GP di Catalogna live su DAZN

Loading...

Loading...

Il Mondiale è equilibratissimo, tanti centauri puntano al successo e ne vedremo davvero delle belle. Sulla carta le Yamaha dovrebbero essere competitive con Fabio Quartararo, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Franco Morbidelli (vincitore cinque giorni fa), ma ci si attende una pronta reazione anche da parte di Andrea Dovizioso con la Ducati (ora leader del Mondiale). Possono fare molto bene le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle prove libere del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP che va in scena a Barcellona. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su NowTV e su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Non è prevista alcuna trasmissione su TV8.

PROVE LIBERE GP CATALOGNA MOTOGP 2020: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 25 SETTEMBRE:

09.00-9.40, Moto3, Prove libere 1

09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1

10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1

13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2

14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2

15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2

PROVE LIBERE GP CATALOGNA MOTOGP 2020: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere 2 della MotoGP alle ore 16.10, 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse