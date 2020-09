MotoGP, Franco Morbidelli: “Voglio riconfermarmi e mi auguro di aver risolto i problemi fisici dei test a Misano”

E’ stato il GP della prima volta quello di Misano della scorsa settimana per Franco Morbidelli. Il centauro della Yamaha Petronas, sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, ha ottenuto il suo primo successo nel Mondiale di MotoGP. Una firma da campione, impostando un ritmo costante e veloce e vincendo in solitaria. Per lui un approccio tutt’altro che “Morbido”, contrariamente al suo nomignolo. Sì, perché con aggressività e decisione si è andato a prendere un successo che rilancia le sue quotazioni in ottica campionato. Un Mondiale, infatti, super equilibrato con sette piloti racchiusi in 19 punti e con Franco in settima piazza pronto a sfruttare l’occasione.

Di sicuro, l’ultima gara è stata particolare per la lotta iniziale con Valentino Rossi. Morbidelli, cresciuto nell’Academy VR46, ha visto e vede Valentino come un riferimento ed essere riuscito a batterlo, da questo punto di vista, è motivo d’orgoglio: “Non avrei mai pensato di correre contro Rossi e lottare contro di lui in una gara della classe regina“, le parole del centauro italiano nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP dell’Emilia Romagna, prossimo appuntamento iridato sempre sul circuito di Misano.

“Vincere è un’iniezione di tante cose, prima di tutto come fiducia in se stessi. In pista dopo aver vinto la prima gara puntavo a ripetermi, se non l’hai mai fatto non senti davvero di poterlo fare, questo ti permette di fare un passo ulteriore in pista. Spero che la mia vittoria possa avermi dato quel qualcosa in più per replicare“, ha aggiunto il pilota della Yamaha Petronas. Morbidelli, c’è da dire, costretto a non girare nel corso dei test a Misano per via di alcuni problemi fisici, che lui si augura di essersi messo alle spalle: “Non penso di aver perso qualcosa in vista della gara per il fatto di non avere svolto i test, non penso che mi condizioni più di tanto. Spero di vivere un buon weekend, sarà importante riconfermare il livello dimostrato nell’ultimo GP e progredire ulteriormente. Spero di stare anche meglio io stesso, dopo i problemi allo stomaco avuti ieri“.

Foto: LaPresse