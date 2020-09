MotoGP, Francesco Bagnaia sbarca nel team Ducati ufficiale dal 2021 al fianco di Jack Miller

Era già nell’aria da diverso tempo, ma oggi è arrivato il nero su bianco: Francesco “Pecco” Bagnaia sarà un pilota del team Ducati ufficiale a partire dal prossimo campionato di MotoGP. La line-up del 2021 per la scuderia di Borgo Panigale, dunque, si è andata a comporre. Il pilota torinese e Jack Miller nella prima squadra, mentre Johann Zarco e Jorge Martin saranno nel team Ducati Pramac, Lo stesso team bolognese ha rilasciato poco fa il comunicato ufficiale:

“Ducati Corse è lieta di annunciare il nome dei quattro piloti ufficiali in vista del Campionato del Mondo MotoGP 2021. Francesco Bagnaia unirà le forze con la squadra ufficiale al fianco del già confermato Jack Miller. Allo stesso tempo, Johann Zarco e Jorge Martín difenderanno i colori del Pramac Racing Team per la prossima stagione. Tutti e quattro i piloti ufficiali guideranno l’ultima versione delle Desmosedici GP con le stesse specifiche tecniche”.

Un passo in avanti importante per l’ex campione del mondo della Moto2 che, sul campo, ha ampiamente meritato questa promozione. Ducati, in poche parole, volta pagina. Dopo il duo Andrea Dovizioso-Danilo Petrucci, abbassa drasticamente l’età media e preleva i due piloti del team Pramac in blocco per eleggerli propri punti di forza in vista della stagione 2021.

Le parole di Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding: “Il racing è un incubatore di tecnologie avanzate in evoluzione che rappresenta una parte fondamentale della nostra azienda. Per avere successo è fondamentale continuare a investire in ricerca e sviluppo e non aver paura di innovare e rinnovarsi. Ecco perché sono entusiasta dell’inserimento di piloti giovani e talentuosi che ci fanno guardare al futuro con ottimismo e costante voglia di migliorare. Jack Miller e Pecco Bagnaia hanno dimostrato quest’anno di poter sfruttare le potenzialità della nostra Desmosedici GP e si sono guadagnati questa opportunità. Il loro passaggio alla squadra ufficiale dal Pramac Racing Team, dove sono cresciuti entrambi, è la prova dell’efficace collaborazione che ci lega alla squadra di Paolo Campinoti, che vorrei ringraziare. certo che il prossimo anno la sua squadra saprà valorizzare al massimo il talento dei due nuovi piloti Johann Zarco e Jorge Martín, ora però siamo concentrati sulla stagione in corso, perché vogliamo ottenere i migliori risultati possibili con i nostri due piloti: Andrea, che in questi otto anni con noi è stato secondo al mondiale per tre anni consecutivi, ha vinto 14 GP, diventando così il pilota Ducati di maggior successo dopo Stoner, ed è ancora in lotta per il titolo mondiale quest’anno e Danilo, che sta lavorando duramente per tornare a lottare per il podio. Insieme a loro faremo di tutto per concludere nel migliore dei modi la nostra bella avventura “.

Foto: Lapresse