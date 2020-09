MotoGP, Cal Crutchlow si rompe i legamenti della caviglia uscendo dalla cabina anti-Covid

Non ha pace il britannico della LCR Honda Cal Crutchlow. Il pilota di MotoGP della casa nipponica era pronto a rientrare in occasione del GP della Catalogna, in programma nel prossimo fine settimana (25-27 settembre) sul tracciato del Montmeló. L’infortunio all’avambraccio era costato a Cal diversi weekend agonistici (ultimo GP disputato in Stiria), con la scuderia nipponica già fortemente danneggiata dall’assenza dello spagnolo Marc Marquez. Crutchlow era pronto a tornare in sella, dopo i controlli effettuati dal Xavier Mir che aveva confermato i miglioramenti fisici del 34enne nativo di Coventry.

Sfortuna vuole che il britannico sia caduto, uscendo dalla apposita cabina per il test anti-Covid-19, procurandosi la rottura dei legamenti della caviglia sinistra. Cal proverà a scendere in pista, comunque, il venerdì mattina per iniziare regolarmente il weekend di gara e testare le condizioni della sua caviglia nel corso delle prove libere. Una situazione, però, davvero incredibile per l’alfiere della Honda.

Foto: Valerio Origo