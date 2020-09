Orari prossima giornata Serie A calcio: programma, tv, calendario Sky e DAZN (2-4 ottobre)

Dopo il completamento dei primi due turni, che avverrà mercoledì prossimo, grazie ai recuperi di Inter-Benevento, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia, la Serie A 2020/2021 di calcio è pronta – nel prossimo fine settimana lungo che va dal 2 al 4 ottobre – a proporre il programma del suo terzo turno.

Ad aprire il ricco menù sarà il match fra l’anticipo di venerdì tra Fiorentina e Sampdoria alle ore 20.45, mentre il giorno dopo il programma si caratterizzerà con le sfide Sassuolo-Crotone, alle 15, Genoa-Torino, alle 18, e Udinese-Roma, alle 20.45.

La giornata domenicale invece verrà inaugurata dal confronto tra fra Atalanta e Cagliari, alle 12.30, che dalle 15 lascerà poi spazio al tris composto da Lazio-Inter, Benevento-Bologna e Parma-Verona. Un trittico che tirerà la volata al tardo pomeriggio, “scaldato” da Milan-Spezia alle 18, e al big match serale – delle 20.45 – fra Juventus e Napoli.

Serie A calcio: orari, programma, tv, streaming Sky e DAZN (2-4 ottobre)

TERZA GIORNATA

02/10/2020 Venerdì 20.45 Fiorentina-Sampdoria, Sky Sport e in streaming su su Sky Go, Now Tv

03/10/2020 Sabato 15.00 Sassuolo-Crotone, Sky Sport e in streaming su su Sky Go, Now Tv

03/10/2020 Sabato 18.00 Genoa-Torino, Sky Sport e in streaming su su Sky Go, Now Tv

03/10/2020 Sabato 20.45 Udinese-Roma, DAZN1 e in streaming sull’app DAZN

04/10/2020 Domenica 12.30 Atalanta-Cagliari, DAZN1 e in streaming sull’app DAZN

04/10/2020 Domenica 15.00 Lazio-Inter, DAZN1 e in streaming sull’app DAZN

04/10/2020 Domenica 15.00 Benevento-Bologna, Sky Sport e in streaming su su Sky Go, Now Tv

04/10/2020 Domenica 15.00 Parma-Verona, Sky Sport e in streaming su su Sky Go, Now Tv

04/10/2020 Domenica 18.00 Crotone-Milan, Sky Sport Serie A, Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

04/10/2020 Domenica 20.45 Juventus-Napoli, Sky Sport e in streaming su su Sky Go, Now Tv



michele.cassano@oasport.it

Foto: LaPresse