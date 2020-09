MotoGP, i piloti contro Michelin: tante critiche sulla scelta delle gomme al Montmelò

Inutile negare che tra i fattori più imprevedibili di questo campionato 2020 di MotoGP ci siano le gomme. Al di là dell’importante assenza dello spagnolo Marc Marquez, le coperture francesi sono state oggetto spesso di critica per il livello di grip molto variabile che, soprattutto con le basse temperature trovate al Montmelò, hanno messo in difficoltà diversi centauri.

Il francese Fabio Quartararo, pur vincendo la gara, si è lamentato espressamente del comportamento delle mescole transalpine, al pari dello spagnolo Pol Espargarò che si augura nel prossimo weekend a Le Mans (Francia) di poter avere a sua disposizione una gamma più adatta al periodo particolare. Di fatto, il calendario del Motomondiale è stato rivisto profondamente per la pandemia e gareggiare a settembre in Catalogna è stata una novità importante per tutti, anche per il fornitore di gomme: “Dobbiamo scegliere le gomme molto tempo prima. Siamo venuti a Barcellona a settembre invece che a giugno. Ma dopo aver esaminato il meteo storico e visto che entrambi i periodi dell’anno sono simili, abbiamo scelto una gamma di pneumatici con questo in mente. Purtroppo abbiamo avuto condizioni di freddo fuori stagione e questo ha reso molto difficile portare a temperatura le gomme”, ha spiegato Piero Taramasso, boss Michelin (fonte: corsedimoto).

Resta da capire, quindi, che cosa accadrà nella prosecuzione di questo Mondiale. In merito alle mescole, è ben nota la “allergia” di Andrea Dovizioso, incapace di guidare la Ducati come vorrebbe, contrariamente anche a Francesco “Pecco” Bagnaia, il più convincente della truppa di Borgo Panigale nonostante i pochi punti in classifica. Senza dubbio gli pneumatici saranno il vero punto di svolta di quest’annata priva di Marquez e solo chi sarà adattarsi ai mutamenti climatici legati al materiale vincerà.

Foto: LaPresse