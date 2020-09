Moto2, Tony Arbolino debutterà con la Liqui Moly Intact GP nel 2021

Nel giorno dell’annuncio dell’accordo ufficiale tra Valentino Rossi e la Yamaha Petronas nel 2021, arriva quello di Tony Arbolino che l’anno prossimo correrà nel Mondiale di Moto2. Comunicato, infatti, l’accordo con la Liqui Moly Intact GP, squadra nella quale andrà a prendere il posto dello svizzero Thomas Luthi.

Attualmente sesto nel campionato della minima cilindrata, il centauro lombardo ha ottenuto un podio a Jerez ed in Austria con la Honda della Rivacold Snipers, reduce da un campionato 2019 in Moto3 concluso al quarto posto, imponendosi al Mugello e ad Assen. “Sono molto contento di annunciare la notizia che il prossimo anno salirò in Moto2 con questa squadra, che mi voleva davvero tanto. Sono molto motivato a dimostrare le mie capacità di pilota“, le dichiarazioni di Arbolino (fonte: Motorsport.com), che ha aggiunto: “Sono molto orgoglioso dei passi che ho fatto finora, anche se la stagione della Moto3 è ancora lunga. Non vedo l’ora di provare la Moto2 e farò del mio meglio per uno dei team più competitivi della griglia“.

Luthi sul piede di partenza e nuova avventura nel SAG Team, con il quale ha firmato un contratto di due anni. L’elvetico prenderà il posto dell’australiano Remy Gardner, che invece andrà nel Team KTM Ajo.

Foto: Valerio Origo