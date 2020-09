Mondiali Imola 2020, Annemiek van Vleuten potrebbe essere al via

Annemiek van Vleuten, durante il Giro Rosa, è stata vittima di una brutta caduta, mentre era saldamente in testa alla classifica generale, nella quale si è fratturata un polso. La fuoriclasse neerlandese si è vista costretta al ritiro e per lei sembrava che non ci fossero chance nemmeno di partecipare ai Mondiali di Imola, ove verrà messa in palio quella maglia iridata che, al momento, le appartiene.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa atleta a NOS, però, van Vleuten, con un tutore al polso che le è stato messo lunedì, può pedalare senza problemi. A quanto pare, i medici della campionissima neerlandese sono fiduciosi sul fatto che ella potrebbe riprendersi in fretta e si sta aprendo anche uno spiraglio su una sua possibile partecipazione ai Mondiali di Imola. Annemiek si è sottoposta a dei test e a breve è atteso l’esito che ci dirà se potrà o meno presentarsi al via della rassegna iridata.

Foto: Lapresse