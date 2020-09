LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 54-44, Serie A basket in DIRETTA: i padroni di casa difendono il vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

60-54 Canestro di Robinson

58-54 Tripla di Banks!

58-51 Canestro di Robinson e nuovo allungo di Roma

56-51 Canestro di Beane che ferma il parziale ospite

54-51 Canestro di Aradori

54-49 Libero a segno per Happ e Fortitudo a -5

54-48 Canestro di Happ che subisce anche fallo

54-46 Si sblocca Banks che porta in singola cifra il divario

54-44 Canestro di Withers

54-42 Canestro di Hunt

52-42 Tripla di Fantinelli, che sta tenendo viva la Fortitudo!

52-39 Dario Hunt a canestro e nuovo +13

50-39 Canestro di Fantinelli

50-37 Libero a segno per Evans

49-37 Tripla di Evans che subisce anche fallo!

46-37 Tripla di Withers!

46-34 Risponde Beane per la Virtus

44-34 Il primo canestro della ripresa è firmato Fantinelli

14 punti per Dario Hunt, miglior marcatore della partita, mentre per la Fortitudo 11 punti per Withers, ma soprattutto 2/10 da tre punti

44-32 Tripla di Beane! Virtus che chiude il primo tempo sul +12!

41-32 Tote ferma il parziale di 11-0 della Virtus

41-30 Due su due per Robinson

39-30 Due su due dalla lunetta per Hunt e Virtus vicino alla doppia cifra di vantaggio

37-30 Fallo tecnico di Beane, ma Banks sbaglia il libero

37-30 Canestro di Hunt e Meo Sacchetti costretto a un nuovo timeout

35-30 Tripla di Evans e Virtus Roma che allunga di nuovo!

32-30 Canestro di Evans

30-30 Due su due per Withers ai liberi e pareggio

30-28 Due su due dalla lunetta per Happ

30-26 Canestro di Beane

28-26 Ancora Withers e Fortitudo che torna a -2

28-24 Due su due dalla lunetta per Withers

28-22 Canestro di Hunt e parziale di 8-0 per i padroni di casa

26-22 Ancora Wilson da tre e +4 per la Virtus Roma!

23-22 Tripla di Wilson!

20-22 Canestro di Withers

20-20 Sono passati 90 secondi nel secondo quarto, ma ancora nessun canestro a referto

20-20 Pareggio di Cervi e si chiude il primo quarto in totale equilibrio

18-20 Tanti errori al tiro per la Fortitudo e prima tripla per Roma con Beane che torna a -2

15-20 Canestro di Cervi per la Virtus Roma

13-20 Canestro di Banks e allunga di nuovo la squadra ospite

13-18 Uno su due ai liberi per Evans

12-18 Ancora Tote, che subisce anche fallo, e Bologna che allunga in un match con percentuali molto basse

12-16 Canestro di Tote e +4 Fortitudo

12-14 Canestro di Aradori

12-12 Canestro di Hunt

10-12 Tripla di Fantinelli e nuovo vantaggio Bolgona!

10-9 Canestro di Robinson

8-9 Ancora Hunt e Virtus Roma a -1

6-9 Canestro di Hunt

4-9 Ancora Happ per la Fortitudo

4-7 Canestro di Happ

4-5 Tripla di Withers!

4-2 Ancora i capitolini che passano in vantaggio

2-2 Pareggio per la Fortitudo con Fantinelli

2-0 Canestro iniziale per la Virtus con Hunt

11.59 Ultimi consigli da parte dei coach e pronti a partire!

11.54 Inni nazionali, mancano 5 minuti al fischio d’inizio

11.43 La Fortitudo Bologna riparte dalla stessa avversaria con cui aveva chiuso in anticipo la scorsa stagione, vincendo per 95-92, ma deve rinunciare a capitan Stefano Mancinelli.

11.40 Dopo un avvio di stagione difficile in Supercoppa, oggi la Virtus Roma dovrebbe presentarsi per la prima volta sul parquet con il roster al completo.

11.35 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Roma-Fortitudo Bologna, valevole per il primo turno della Serie A di basket.

Basket, Serie A 2020-2021, prima giornata: si parte con Treviso-Trento. Milano a Reggio Emilia, per la Virtus Bologna c’è Cantù

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Roma-Fortitudo Bologna, primo incontro di giornata della prima giornata della Serie A. In campo due squadre uscite deluse dalla Supercoppa Italiana, ma per motivi ben diversi.

I padroni di casa hanno vissuto un’estate non certo facile. Dall’annunciato, ma per ora rientrato, addio del patron Toti al rischio di non iscriversi al campionato al conseguente mercato ritardato, i problemi in casa Roma si sono evidenziati nella Supercoppa, dove i capitolini hanno chiuso con zero vittorie e una serie di passivi pesanti. Con una media di 99 punti subiti, coach Bucchi deve trovare soluzioni alternative con il materiale che ha. Per il campionato arrivano a pieno regime gli stranieri e la Virtus spera con loro di poter fare un salto di qualità che possa valere la salvezza.

Alti e bassi, invece, in casa Fortitudo Bologna che affronta la stagione profondamente rinnovata nel roster. Oltre al nuovo tecnico, coach Meo Sacchetti, sono tanti i nomi nuovi in rosa, con i soli confermati Aradori, Fantinelli e Mancinelli. I bolognesi, che hanno chiuso il loro girone di Supercoppa con tre successi e altrettanti ko, hanno in Adrian Banks sicuramente l’arma migliore, cui vengono affiancati ottimi talenti come Todd Withers, Ethan Happ e Tre’shaun Fletcher. La Fortitudo punta ai playoff e, magari, a sorprendere, ma per farlo deve iniziare fin da subito dalla trasferta romana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Roma-Bologna, valevole per la prima giornata della Serie A, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 12.00!

