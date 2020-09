LIVE Superbike, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: superpole race e gara-2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della superpole race e di gara-2 del GP di Catalogna di Superbike. Sul tracciato barcellonese vanno in scena due gare cruciali per la lotta al titolo iridato: l’alfiere della Kawasaki, Jonathan Rea, ha infatti vinto gara-1 di ieri e ha portato il vantaggio in classifica su Scott Redding a 41 punti. Il britannico della Ducati è riuscito a limitare i danni grazie al secondo posto, ma se vuole sognare il successo finale deve assolutamente provare a vincere entrambe le corse di oggi.

Dietro la sfida per la terza posizione è infuocata, con la bellezza di cinque piloti racchiusi in appena 23 punti. Tra questi figurano le Yamaha di Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark, che hanno ripreso vigore sulla pista catalana dopo due weekend da dimenticare ad Aragon. I piloti più lanciati sono però i ducatisti Chaz Davies e Michael Ruben Rinaldi, i quali si stanno giocando anche e soprattutto il posto nella scuderia ufficiale l’anno prossimo al fianco di Redding.

In cerca di gloria personale pure Alvaro Bautista: lo spagnolo della Honda ha disputato un’ottima gara ieri chiudendo in quinta posizione e nelle corse odierne farà di tutto per portare a casa quantomeno un podio. Ci attende dunque una giornata ricca di spettacolo, con la superpole race in programma come da consuetudine alle ore 11, mentre gara-2 si disputerà alle ore 15, un’ora più tardi del solito per evitare la concomitanza con la MotoGP.

OA Sport vi invita a seguire la superpole race e gara-2 del GP di Catalogna di Superbike in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Buon divertimento!

