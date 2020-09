LIVE Perugia-Modena 3-0, Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: Leon trascina i Block Devils alla vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINITA! Perugia batte Modena 3-0 (26-24, 25-23, 25-20).

25-20 Il servizio di Porro si infrange sul nastro.

24-20 Primo tempo di Ricci murato da Stankovic.

24-19 Passa questa volta l’attacco di Estrada Mazorra.

24-18 SOLEEEEE!! Ennesimo muro dell’argentino, la vittima è Estrada Mazorra.

23-18 Battuta di Plotnytskyi in rete.

23-17 Primo tempo immarcabile di Solé.

22-17 Pipe ben giocata da Karlitzek.

22-16 Servizio di Vernon-Evans in rete.

22-15 Lavia murato, palla tremenda servitagli da Christenson.

21-15 Karlitzek taglia troppo il servizio e palla out.

20-15 Primo tempo di Bossi.

20-14 Ace di Ricci con la forte complicità di Bossi.

19-14 Altro errore di Estrada Mazorra murato dall’ingiocabile Solé.

18-14 Attacco di Estrada Mazorra che tocca il nastro e termina fuori.

17-14 Il servizio pessimo di Vettori si insacca.

16-14 Mani fuori di Karlitzek.

16-13 Primo tempo di Ricci che sfrutta bene un’altra gran battuta di Leon, timeout Modena.

15-13 ACE SENZA SENSO DI LEOOOON!!!

14-13 Pallonetto delizioso di Plotnytskyi.

13-13 ACE DI STANKOVIC! Timeout Perugia.

13-12 Karlitzek con il diagonale trova l’incrocio delle righe.

12-11 Parallela vincente di un Lavia mai domo.

12-10 Leon mette giù un pallone di difficoltà altissima, che fuoriclasse!

11-10 Lavia attacca a tutto braccio e ricuce lo svantaggio.

11-9 Fuori il servizio di Plotnytskyi.

11-8 Solè con il primo tempo continua a dominare la partita.

10-8 Ottimo piazzato di Lavia che prova a trascinare la propria squadra.

10-7 Schiacciata di Vettori che si infrange sul nastro.

9-7 Vernon-Evans prende in pieno il volto di Vettori, rasoiata da paura del canadese!

8-7 ACE DI KARLITZEK!

8-6 Bossi forza ma stavolta trova il punto con il primo tempo.

8-5 Primo tempo di Bossi murato dal solito Solé!

7-5 Vettori sbaglia ampiamente il servizio.

6-5 Incomprensione tra Leon e Vernon-Evans che regalano il punto a Modena.

6-4 Diagonale imprendibile di Leon.

5-4 Primo tempo di Stankovic velocissimo.

5-3 Pipe di Plotnytskyi sul corpo di Grebennikov.

4-3 Muro importantissimo di Lavia ai danni di Leon!

4-2 Leon schernisce il muro avversario e regala il break a Perugia.

3-2 Lavia sbaglia nettamente l’attacco e non trova le mani rivali.

2-2 Leon riesce a trasformare in punto una palla bassissima servitagli da Vernon-Evans.

1-2 Se ne va fuori la battuta di Plotnytskyi.

1-1 Plotnytskyi di prima intenzione la mette a terra.

0-1 Primo tempo di Solé che trova il muro avversario.

INIZIATO IL TERZO SET.

25-23 ACE DI LEON A CHIUDERE IL SET! Perugia si porta sul 2-0.

24-23 Azione convulsa che premia i padroni di casa, set point.

23-23 ACE DI KARLITZEK! Il tedesco si rifà con gli interessi dopo l’errore.

23-22 Primo tempo di Karlitzek.

23-21 Karlitzek colpisce vale e la schiacciata vola via.

22-21 Petric stoppato dal super muro di Vernon-Evans!

21-21 Tocco di seconda di Travica che pesca il jolly!

20-21 Il diagonale di Petric porta avanti Modena! Timeout per i padroni di casa.

20-20 Leon attacca alle stelle, parità!

20-19 Primo tempo di Stankovic.

20-18 Questa volta la buttata di Porro termina in rete.

19-18 ACE DEL GIOVANISSIMO PORRO!

19-16 Mani fuori trovato da Plotnytskyi.

18-16 Stankovic tira giù un buon muro ai danni di Vernon-Evans.

18-15 Vernon-Evans si ferma sul nastro con il servizio.

18-14 Travica ruba il tempo a Lavia e lo stampa! Timeout Modena.

17-14 ACE DI VERNON-EVANS! Perugia scappa via.

16-14 Ancora Solé! Eclissata la schiacciata di Karlitzek dal muro dell’argentino.

15-14 Solé stampa Lavia che tira a tutto braccio in situazione di emergenza.

14-14 Ter Horst trova il primo punto della sua partita con un diagonale non troppo preciso ma bucato da Mazzone.

13-14 Diagonale potente e preciso di Karlitzek.

13-13 Mazzone si divora una ghiotta occasione con un primo tempo sbilenco.

12-13 Muro straordinario di Lavia ai danni di Vernon-Evans.

12-12 Leon si ferma in rete con la battuta.

12-11 Karlitzek non trova l’ace per un pelo.

11-11 Pipe vincente di Lavia.

11-10 Lungolinea poderoso di Leon.

10-10 ACE DI STANKOVIC!

10-9 Risponde con la stessa eleganza Stankovic.

10-8 Movimento meraviglioso di Solé che chiude il primo tempo.

9-8 Karlitzek punisce il muro troppo staccato di Perugia.

9-7 Primo tempo da giocoliere di Solé.

8-7 Vernon-Evans sfiora l’ace ma la palla è out.

8-6 Battuta di Mazzone troppo profonda.

7-6 Primo tempo di Mazzone.

7-5 Plotnytskyi nasconde il colpo e poi esegue un perfetto diagonale.

6-5 Ancora Karlitzek a risolvere l’attacco di Modena.

6-4 Diagonale vincente di Karlitzek.

6-3 Potenza allo stato puro di Leon che fa quello che vuole.

5-3 Punto in parallela di Petric senza muro.

5-2 Murato Petric, complice un’alzata difettosa di Christenson.

4-2 Stankovic serve in rete.

3-2 Pipe risolutiva di Lavia.

3-1 Leon trova un punto clamoroso bucando il muro a tre piazzato dagli avversari.

2-1 Leon vince una contesa a rete.

1-1 Rapidissima pipe di Plotnytskyi.

0-1 Mani fuori di Petric.

INIZIATO IL SECONDO SET.

26-24 Pipe di Petric che tocca il nastro e termina fuori! Perugia si aggiudica il primo set della partita.

25-24 Primo tempo intelligente di Solé.

24-24 Karlitzek incrocia bene e salva i suoi.

24-23 Errore di posizione di Modena, gravissima leggerezza degli ospiti in un momento delicatissimo!

23-23 Lavia attacca fuori! Primo set nuovamente in parità.

22-23 Diagonale di uno scatenato Plotnytskyi, Perugia rimette in piedi il primo set!

21-23 Finta di Solé e attacco vincente di Plotnytskyi.

20-23 Lavia mette giù un pallone difficile.

20-22 Plotnytskyi con un colpo rapidissimo tiene a galla i padroni di casa, timeout Modena.

19-22 Vernon-Evans questa volta trova il tocco a muro di Lavia.

18-22 Vernon-Evans attacca fuori.

18-21 Christenson stampa Ter Horst!

18-20 Ter Horst colpisce l’asta.

18-19 Stavolta scappa via il servizio a Leon.

18-18 ACE DI LEON PER IL PAREGGIO!

17-18 Mani out trovato da Vernon-Evans.

16-18 Diagonale chirurgico giocato da Petric.

16-17 Mazzone sbatte sul muro di Ricci.

15-17 Leon prova a scuotere i suoi.

14-17 Ace di Stankovic con l’aiuto del nastro, timeout Perugia.

14-16 Karlitzek si inventa un mezzo tocco magico.

14-15 Petric manda fuori la schiacciata e spreca una buonissima occasione.

13-15 Primo tempo clamoroso di Stankovic.

13-14 Mani fuori di Leon che buca Lavia.

12-14 Murata la schiacciata di Ter Horst.

12-13 Sballato il servizio di Mazzone.

11-13 Diagonale di Ter Horst di un pelo largo.

11-12 Pipe vincente per Leon.

10-12 Battuta di Leon che termina in rete.

10-11 Fuori di poco il servizio di Karlitzek.

9-11 Splendida diagonale stretta trovata da Karlitzek.

9-10 Grande altezza di Leon che non può sbagliare il colpo.

8-10 Risponde Stankovic con la stessa moneta.

8-9 Primo tempo imperioso di Solé.

7-9 Errore di Leon che va molle sul pallone, break per Modena.

7-8 Altra ottima schiacciata in parallela di Lavia.

7-7 Christenson batte in rete.

6-7 Lavia trova il mani fuori.

5-6 Plotnytskyi spinge fuori su una brutta alzata di Travica.

5-5 Karlitzek a tutto braccio attacca e batte la difesa di Ricci.

5-4 Lungolinea impeccabile di Vernon-Evans.

4-4 Spara fuori la battuta Leon.

4-3 Attacco potentissimo in diagonale di Leon.

3-3 Pipe di Lavia a segno.

3-2 Si iscrive al tabellino Leon giocando con le mani avversarie.

2-2 Stankovic con il primo tempo punisce il muro troppo staccato di Perugia.

2-1 Primo tempo vincente di Solé.

1-1 Mani fuori di Karlitzek che si salva su una brutta alzata.

1-0 Lungo il servizio di Christenson.

INIZIA LA PARTITA!

20:33 Mancano pochi minuti all’inizio della sfida.

20:30 Per Modena questa sarà una ripartenza non facilissima, anche perché i Canarini si sono molto indeboliti nel corso di questa estate con gli addii di Ivan Zaytsev e Matt Anderson.

20:25 Nella sfida di stasera i Block Devils partono con i favori del pronostico. Perugia potrà infatti contare sulla classe di Wilfredo Leon, pur dovendo fare a meno dello strapotere fisico dell’acciaccato Aleksandar Atanasijevic, che verrà sostituito dal canadese ex Ravenna Vernon-Evans.

20:20 Si è appena conclusa la prima semifinale: al termine di una maratona Trento si è imposta su Civitanova per 3-2 (21-25, 25-19, 16-25, 25-21, 15-9).

20:15 Il meglio del campionato italiano scende in campo per l’avvio della stagione post-Covid. Perugia e Modena sono pronte a regalare spettacolo.

20:10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Modena, semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Modena, semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile. Il meglio del campionato italiano scende in campo per l’avvio della stagione post-Covid. La Supercoppa è il ponte ideale tra la stagione scorsa, non conclusa a causa della pandemia, e il prossimo campionato, e vedrà sfidarsi le migliori quattro squadre italiane (a Modena e Perugia vanno aggiunte Trento e Civitanova).

I Block Devils partono con i favori del pronostico. Perugia potrà infatti contare sulla classe di Wilfredo Leon, pur dovendo fare a meno dello strapotere fisico dell’acciaccato Aleksandar Atanasijevic, che verrà sostituito dal canadese ex Ravenna Vernon-Evans, subito messo alla prova in una partita di altissimo livello. Curiosità per il debutto in regia nelle file umbre di Dragan Travica.

Per Modena questa sarà una ripartenza non facilissima, anche perché i Canarini si sono molto indeboliti nel corso di questa estate con gli addii di Ivan Zaytsev e Matt Anderson. Al momento i due punti fermi della Leo Azimut non possono che essere Luca Vettori e Daniele Lavia, i quali cercheranno di trascinare la squadra verso la finale.

Appuntamento con il fischio d’inizio alle ore 20:35. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match punto su punto, a partire da un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere nulla. Buon divertimento!

