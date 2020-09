LIVE Moto3, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: warm-up e gara, Arenas e Ogura si giocano il Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio della Catalogna per quanto riguarda la Moto3. Dopo le emozioni delle qualifiche di ieri, Tony Arbolino scatterà dalla pole-position con il crono di 1.47.762. L’italiano di casa Snipers, detentore del nuovo record del circuito, scatterà davanti allo spagnolo Raul Fernandez (KTM) ed all’argentino Gabriel Rodrigo(Gresini).

Albert Arenas ed Ai Ogura si contendono la leadership della classifica nella nona prova del 2020. Il primo dei due si presenta nell’impianto di casa con due punti di vantaggio sul nipponico che, nel doubleheader di Misano Adriatico, ha annullato l’ampio margine che Arenas possedeva prima di sbarcare nel Bel Paese. Ogura è chiamato alla rimonta nella corsa odierna. Ricordiamo infatti che il giapponese scatterà 24°, mentre lo spagnolo si schiererà quarto.

Niccolò Antonelli (SIC58), Celestino Vietti (Sky), Andrea Migno (Sky) e Dennis Foggia (Leopard) restano ipotetici outsider per una prova che si prospetta molto interessante. Appuntamento alle 9.00 per il racconto in Diretta Live del warm up e successivamente alle 12.00 non perdetevi la nona tappa del campionato.

Foto: Valerio Origo