LIVE Moto3, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: Raul Fernandez al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DELLA MOTOGP

Loading...

Loading...

9.18 Raul Fernandez si conferma al top! Lo spagnolo ferma il cronometro in 1.49.073.

9.15 I piloti tornano in pista per un nuovo stint.

9.13 Arbolino guida la classifica della FP3 con il tempo di 1.49.8.

9.12 Proseguono le cadute. Sasaki perde il controllo e scivola in curva 9.

9.09 Caduta per Davide Pizzoli in curva 8. Seconda scivolata del week-end per il nostro connazionale.

9.08 Scivolata per Garcia. Non ci sono conseguenze per lui.

9.06 La classifica aggiornata dei tempi dopo i primi due passaggi:

1 5 J. MASIA 1:50.991 2 55 R. FENATI +0.052 3 54 R. ROSSI +0.891 4 50 J. DUPASQUIER +0.961 5 25 R. FERNANDEZ +1.028 6 27 K. TOBA +1.136 7 52 J. ALCOBA +1.270 8 92 Y. KUNII +1.294 9 9 D. PIZZOLI +1.363 10 99 C. TATAY +2.105

9.04 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Al momento Fernandez è al comando della classifica.

9.02 Attenzione come sempre ai limiti del tracciato. Ogni abuso della pista verrà punito con l’abolizione del giro.

9.00 Bandiera verde! Tutti in pista!

8.57 Il sole splende a Barcellona. Sembra esserci meno vento rispetto a ieri.

8.54 I piloti si preparano a scendere in pista per la seconda giornata in pista.

8.52 Nella notte sono stati rivisti i tempi della classifica combinata. Lo spagnolo Raul Fernandez (KTM) è al momento leader sul connazionale Jaume Masia (Leopard)

25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.853 12 1’49.935 7

2 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’49.428 15 1’49.134 8 0.281 0.281

3 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’49.243 14 1’50.671 8 0.390 0.109

4 14 T.ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’49.262 17 1’49.952 3 0.409 0.019

5 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’49.750 17 1’49.418 12 0.565 0.156

6 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’49.460 15 1’50.151 3 0.607 0.042

7 75 A.ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’49.549 15 1’50.502 5 0.696 0.089

8 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.578 16 1’51.108 5 0.725 0.029

9 27 K.TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.626 13 1’51.280 9 0.773 0.048

10 2 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’49.640 16 1’49.821 8 0.787 0.014

11 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’49.688 16 1’50.969 14 0.835 0.048

12 16 A.MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’49.807 15 1’50.072 16 0.954 0.119

13 21 A.LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’49.847 14 1’51.071 14 0.994 0.040

14 82 S.NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’51.607 14 1’50.031 5 1.178 0.184

15 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’50.065 15 1’50.090 15 1.212 0.034

16 99 C.TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’50.205 16 1’50.065 5 1.212

17 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’50.149 15 1’50.394 3 1.296 0.084

18 54 R.ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’50.194 15 1’50.955 13 1.341 0.045

19 70 B.BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’50.210 15 1’50.525 3 1.357 0.016

20 9 D.PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’51.380 15 1’50.246 8 1.393 0.036

21 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’50.320 15 1’50.715 3 1.467 0.074

22 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’50.338 16 1’50.756 3 1.485 0.018

23 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’50.929 18 1’50.415 3 1.562 0.077

24 6 R.YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’50.507 16 1’51.287 10 1.654 0.092

25 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’50.582 15 1’52.096 10 1.729 0.075

26 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’50.605 14 1’50.742 3 1.752 0.023

27 20 J.GARCIA SPA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’50.818 14 1’51.290 11 1.965 0.213

28 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’51.000 16 1’51.143 15 2.147 0.182

29 89 K.PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’51.156 17 1’51.079 10 2.226 0.079

30 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’53.055 15 1’51.104 13 2.251 0.025

31 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’51.221 13 1’51.200 14 2.347 0.096

8.50 La classifica dei tempi della FP2 di ieri, oltremodo condizionata dal vento e dalle cadute.

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 241.0 1’49.134

2 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 239.4 1’49.418 0.284 / 0.284

3 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 231.7 1’49.821 0.687 / 0.403

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 231.2 1’49.935 0.801 / 0.114

5 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 241.0 1’49.952 0.818 / 0.017

6 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 241.0 1’50.031 0.897 / 0.079

7 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 241.6 1’50.065 0.931 / 0.034

8 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.8 1’50.072 0.938 / 0.007

9 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 237.3 1’50.090 0.956 / 0.018

10 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 241.6 1’50.151 1.017 / 0.061

11 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 235.2 1’50.246 1.112 / 0.095

12 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.3 1’50.394 1.260 / 0.148

13 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 239.4 1’50.415 1.281 / 0.021

14 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 238.9 1’50.502 1.368 / 0.087

15 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 232.7 1’50.525 1.391 / 0.023

16 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.7 1’50.671 1.537 / 0.146

17 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 242.6 1’50.715 1.581 / 0.044

18 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 238.9 1’50.742 1.608 / 0.027

19 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 236.3 1’50.756 1.622 / 0.014

20 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 236.3 1’50.955 1.821 / 0.199

21 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 235.8 1’50.969 1.835 / 0.014

22 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 237.8 1’51.071 1.937 / 0.102

23 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 238.4 1’51.079 1.945 / 0.008

24 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 238.9 1’51.104 1.970 / 0.025

25 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 236.8 1’51.108 1.974 / 0.004

26 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 237.8 1’51.143 2.009 / 0.035

27 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 236.8 1’51.200 2.066 / 0.057

28 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 233.2 1’51.280 2.146 / 0.080

29 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 236.8 1’51.287 2.153 / 0.007

30 20 Jose Julian GARCIA SPA SIC58 Squadra Corse Honda 232.2 1’51.290 2.156 / 0.003

31 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 236.3 1’52.096 2.962 / 0.806

8.49 La classifica dei tempi della FP1 di ieri.

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 234.2 1’48.853

2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.3 1’49.243 0.390 / 0.390

3 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 237.8 1’49.262 0.409 / 0.019

4 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 238.9 1’49.428 0.575 / 0.166

5 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 236.3 1’49.460 0.607 / 0.032

6 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 238.9 1’49.549 0.696 / 0.089

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 242.1 1’49.578 0.725 / 0.029

8 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 240.5 1’49.626 0.773 / 0.048

9 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 237.8 1’49.640 0.787 / 0.014

10 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 238.4 1’49.688 0.835 / 0.048

11 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 243.2 1’49.750 0.897 / 0.062

12 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 240.5 1’49.807 0.954 / 0.057

13 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.3 1’49.847 0.994 / 0.040

14 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 233.7 1’50.065 1.212 / 0.218

15 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.8 1’50.149 1.296 / 0.084

16 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 237.8 1’50.194 1.341 / 0.045

17 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 234.7 1’50.205 1.352 / 0.011

18 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 235.2 1’50.210 1.357 / 0.005

19 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 238.4 1’50.320 1.467 / 0.110

20 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 236.8 1’50.338 1.485 / 0.018

21 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 238.9 1’50.507 1.654 / 0.169

22 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 240.0 1’50.582 1.729 / 0.075

23 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.7 1’50.605 1.752 / 0.023

24 20 Jose Julian GARCIA SPA SIC58 Squadra Corse Honda 234.2 1’50.818 1.965 / 0.213

25 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 232.2 1’50.929 2.076 / 0.111

26 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 233.2 1’51.000 2.147 / 0.071

27 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 234.2 1’51.156 2.303 / 0.156

28 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 236.8 1’51.221 2.368 / 0.065

29 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 240.5 1’51.380 2.527 / 0.159

30 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 240.5 1’51.607 2.754 / 0.227

31 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 240.5 1’53.055 4.202 / 1.448

8.46 La classifica del Mondiale alla vigilia della tappa catalana. Il giapponese Ai Ogura (Honda Asia) insegue il padrone di casa Albert Arenas (Aspar)

1 Albert ARENAS KTM SPA 119

2 Ai OGURA Honda JPN 117

3 John MCPHEE Honda GBR 98

4 Celestino VIETTI KTM ITA 86

5 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 75

6 Tony ARBOLINO Honda ITA 75

7 Gabriel RODRIGO Honda ARG 63

8 Jaume MASIA Honda SPA 61

9 Raul FERNANDEZ KTM SPA 61

10 Romano FENATI Husqvarna ITA 47

11 Jeremy ALCOBA Honda SPA 46

12 Dennis FOGGIA Honda ITA 44

13 Darryn BINDER KTM RSA 37

14 Andrea MIGNO KTM ITA 36

15 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 26

16 Stefano NEPA KTM ITA 23

17 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 22

18 Sergio GARCIA Honda SPA 19

19 Kaito TOBA KTM JPN 19

20 Filip SALAC Honda CZE 12

21 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 12

22 Ayumu SASAKI KTM JPN 10

23 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 5

24 Carlos TATAY KTM SPA 4

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 3

26 Yuki KUNII Honda JPN

27 Barry BALTUS KTM BEL

28 Maximilian KOFLER KTM AUT

29 Davide PIZZOLI KTM ITA

30 Jason DUPASQUIER KTM SWI

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL

32 Dirk GEIGER KTM GER

8.43 Tra pochi minuti scatterà la terza ed ultima sessione delle prove libere. Al termine dei 40 minugti previsti scopriremo i 14 piloti che passeranno direttamente alla Q2 di questo pomeriggio.

8.41 Tutto è pronto da Barcellona per il nono atto della stagione, il terzo in terra spagnola dopo il doubleheader di Jerez dello scorso luglio.

8.39 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere 3 del GP della Catalogna per i protagonisti della Moto3.

Presentazione GP della Catalogna – Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere 3 e delle qualifiche del Gran Premio della Catalogna per quanto riguarda la Moto3. I giovani protagonisti del Motomondiale si sfidano a Barcellona, sede della decima prova della stagione.

Nella giornata odierna scopriremo la griglia di partenza della competizione di domani, fondamentale in classifica generale. Ricordiamo infatti che i primi due della graduatoria dopo il doubleheader di Misano Adriatico sono staccati da soli due punti. Lo spagnolo Albert Arenas (Aspar) ed il giapponese Ai Ogura (Honda Asia) si contendono il primato in quel del Montmelò, la località in cui sorge uno dei più importanti circuiti della Spagna.

Ogura potrebbe dunque diventare il nuovo leader del campionato dopo l’evento di domani. Il giapponese è uno dei favoriti d’obbligo per la qualifica odierna inseme ai nostri Celestino Vietti (Sky) e Tony Arbolino (Snipers).

Non dimentichiamoci di Jaume Masià (Leopard) e di Raul Fernandez (KTM), centauri che giocano in casa in questo fine settimana e che si sono mostrati molto competitivi nella sessione di ieri. Non vi sarà Tatsuki Suzuki (SIC 58), infortunato nell’ultima qualifica disputata in quel di Misano.

Appuntamento alle 9.00 per Diretta Live della terza sessione di prove libere. Un saluto a tutti!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse