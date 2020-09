Moto3, risultati FP1 GP Catalogna 2020: Raul Fernandez vola sul giro secco, ottimo avvio per Fenati e Arbolino

Raul Fernandez comincia nel migliore dei modi il weekend del Montmelò e firma il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2020, nono round stagionale del Mondiale Moto3. Lo spagnolo della KTM, dopo aver svolto un buon primo run per prendere confidenza con il tracciato, ha montato gomma soft nuova al posteriore nel finale di turno ed è andato a siglare un time-attack da urlo in 1’48″853, a quattro decimi dal record della pista di Canet. Il 19enne nativo di Madrid ha fatto la differenza sul giro secco rifilando ben 390 millesimi a Romano Fenati e 409 a Tony Arbolino, i suoi primi due inseguitori in classifica.

L’ascolano, tornato a vincere nell’ultimo GP dell’Emilia Romagna a Misano dopo oltre un anno di digiuno, si è confermato in buona forma trovando subito un buon feeling con la pista catalana nonostante una temperatura abbastanza bassa (19°C) ed un asfalto ancora molto sporco e poco gommato. Ottimi segnali anche per Arbolino, 3° a quattro decimi dalla vetta senza aver montato la gomma soft al posteriore (ha optato per la dura nuova) e dopo aver impressionato positivamente nel suo primo run sul passo. Buoni riscontri anche per il padrone di casa iberico Jaume Masià, 4° con la Honda del Team Leopard a 575 millesimi dal miglior tempo, e per due pretendenti al titolo iridato come lo scozzese John McPhee e lo spagnolo Albert Arenas, rispettivamente 5° e 6° a 0.607 e 0.696.

Incoraggiante settimo posto in FP1 per Niccolò Antonelli, staccato di 725 millesimi dalla testa con la Honda del Team SIC58 Squadra Corse (che dovrà fare a meno di Tatsuki Suzuki in questo weekend per infortunio), mentre Andrea Migno è l’ultimo degli italiani virtualmente qualificati per la Q2 con il suo 12° posto a quasi 1″ di ritardo dal leader. Sono rimasti infatti fuori dalla top 14 Riccardo Rossi, 16° a 1.341, Dennis Foggia, 19° a 1.467 e Celestino Vietti, 23° a 1.752 dopo aver montato gomma morbida. Pessimo avvio di fine settimana per Davide Pizzoli e Stefano Nepa, che riescono a precedere solamente l’austriaco Maximilian Kofler in fondo alla graduatoria.

CLASSIFICA FP1 GP CATALOGNA 2020 MOTO3

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 234.2 1’48.853

2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.3 1’49.243 0.390 / 0.390

3 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 237.8 1’49.262 0.409 / 0.019

4 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 238.9 1’49.428 0.575 / 0.166

5 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 236.3 1’49.460 0.607 / 0.032

6 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 238.9 1’49.549 0.696 / 0.089

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 242.1 1’49.578 0.725 / 0.029

8 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 240.5 1’49.626 0.773 / 0.048

9 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 237.8 1’49.640 0.787 / 0.014

10 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 238.4 1’49.688 0.835 / 0.048

11 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 243.2 1’49.750 0.897 / 0.062

12 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 240.5 1’49.807 0.954 / 0.057

13 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.3 1’49.847 0.994 / 0.040

14 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 233.7 1’50.065 1.212 / 0.218

15 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.8 1’50.149 1.296 / 0.084

16 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 237.8 1’50.194 1.341 / 0.045

17 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 234.7 1’50.205 1.352 / 0.011

18 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 235.2 1’50.210 1.357 / 0.005

19 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 238.4 1’50.320 1.467 / 0.110

20 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 236.8 1’50.338 1.485 / 0.018

21 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 238.9 1’50.507 1.654 / 0.169

22 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 240.0 1’50.582 1.729 / 0.075

23 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.7 1’50.605 1.752 / 0.023

24 20 Jose Julian GARCIA SPA SIC58 Squadra Corse Honda 234.2 1’50.818 1.965 / 0.213

25 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 232.2 1’50.929 2.076 / 0.111

26 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 233.2 1’51.000 2.147 / 0.071

27 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 234.2 1’51.156 2.303 / 0.156

28 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 236.8 1’51.221 2.368 / 0.065

29 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 240.5 1’51.380 2.527 / 0.159

30 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 240.5 1’51.607 2.754 / 0.227

31 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 240.5 1’53.055 4.202 / 1.448

