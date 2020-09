NASCAR Truck Series, Austin Hill si impone a Las Vegas

Austin Hill vince a Las Vegas Motor Speedway la seconda tappa dei Playoffs della NASCAR Truck Series 2020. L’alfiere di casa Hattori, campione della regular season, si impone per la seconda volta in questa stagione, la sesta in carriera.

Lo spettacolo non è mancato nello Stato del Nevada con Hill che nel finale ha tolto il successo a Sheldon Creed. La Chevrolet #2, vincitore delle prime due Stage ed a lungo al comando della corsa, ha perso la prova in occasione dell’ultimo decisivo restart. Creed, tre volte a segno in questo campionato, ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Tanner Gray, Stewart Friesen, Chandler Smith e Grant Enfinger.

Settimana prossima a Talladega (Alabama) la prima elimination race della stagione per la Truck Series. Ben Rhodes e Todd Gilliland sono attualmente a rischio esclusione e sono obbligati a vincere per accedere al ‘Round of 8’.

CLASSIFICA TRUCK SERIES A LAS VEGAS

Austin Hill (Toyota) Sheldon Creed (Chevrolet) Tanner Gray (Ford) Stewart Friesen (Toyota) Chandler Smith (Toyota)

Foto: LaPresse