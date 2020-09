LIVE Moto3, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: Binder trionfa a Barcellona! Arbolino e Foggia completano il podio. Ogura nuovo leader del Mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DELLA MOTOGP

LA CRONACA DEL WARM-UP DELLA MOTO

12.44 Gara tiratissima quella odierna, una corsa che è stata incerta dal primo all’ultimo passaggio. l’Italia si conferma al top con Arbolino e Foggia.

12.43 La classifica finale del GP di Catalogna per la Moto3.

1 40 D. BINDER 38:32.507 2 14 T. ARBOLINO +0.103 3 7 D. FOGGIA +0.157 4 11 S. GARCIA +0.232 5 21 A. LOPEZ +0.386 6 5 J. MASIA +1.218 7 13 C. VIETTI +1.293 8 55 R. FENATI +1.436 9 23 N. ANTONELLI +1.928 10 2 G. RODRIGO +1.932

12.42 Vittoria meritata per Binder che si classifica davanti ad Arbolino ed a Foggia. Garcia e Lopez completano la Top5. Ogura, undicesimo al traguardo, è il nuovo leader del Mondiale!

12.40 Binder vince a Barcellonan per la prima volta in carriera!!!

-1 BINDER AL COMANDO!!! SORPASSO IN CURVA 5! Arbolino sale secondo.

-1 Binder cerca in tutti i modi di passare Foggia!!!

-1 Ultimo giro!

-2 Errore di Masia in curva 5! Lo spagnolo esce dalla lotta per il successo. Ogura nel frattempo è il leader del Mondiale.

-3 Due giri alla conclusione!! Foggia è al comando davanti a Binder, Arbolino e Lopez.

-3 Binder passa secondo!

-3 Binder sale al terzo posto, mentre Andrea Migno si ritira.

-4 Leopard Racing al comando con Foggia primo. Masia è secondo davanti ad Arbolino.

-4 Binder infila Arbolino e Rodrigo in prima curva.

-5 Errore di Antonelli in curva 10! Arbolino torna terzo.

-5 Foggia resta al comando, mentre Antonelli strappa ad Arbolino la terza piazza.

-6 Con questo risultato Ogura dimezzerebbe il gap da Arenas e si porterebbe ad un punto da Arenas!

-7 Dennis Foggia risale al comando della corsa!

-7 Staccata perfetta in T1 per Binder che passa al comando davanti a Foggia e Rodrigo.

-8 Dennis Foggia è il nuovo leader!

-8 DENNIS FOGGIA SALE SECONDO! Incredibile mossa dell’italiano che recupera posizioni e si inserisce alle spalle di Binder!

-9 Ritmo alto per il gruppetto di testa. ATTENZIONE CHE IL GRUPPO POTREBBE RICOMPATTARSI!

-9 Rodrigo sale al comando in T1, ma Binder riprende la prima piazza.

-10 Binder passa al comando! Rodrigo ed Arbolino inseguono. Attenzione a Vietti, Fenati ed Antonelli che cercano di rientrare nel gruppo di testa. Pizzoli scivola in T5.

-11 Arbolino torna secondo alla staccata di curva 10. Masia è il leader!

-11 Arbolino perde quattro posizioni. Masia è al comando davanti a Rodrigo.

-11 Arbolino sembra leggermente superiore alla concorrenza, ma tutto deve ancora decidersi!

-12 Arbolino torna al comando, mentre la curva 4 miete vittime. Oncu e Garcia finiscono a terra.

-13 Ogura è al momento 16° e quindi non strapperebbe la leadership del Mondiale.

-13 Binder e Rodrigo scavalcano Arbolino. Cambia la testa della corsa.

-14 La classifica aggiornata:

1 14 T. ARBOLINO 14:16.468 2 40 D. BINDER +0.208 3 11 S. GARCIA +0.340 4 2 G. RODRIGO +0.480 5 5 J. MASIA +0.614 6 25 R. FERNANDEZ +0.816 7 12 F. SALAC +1.608 8 7 D. FOGGIA +2.202 9 52 J. ALCOBA +2.284 10 27 K. TOBA +2.416

-14 Arbolino torna al comando in curva 5.

-14 La direzione gara ha aperto un investigazione contro McPhee ed Arenas, mentre Binder strappa ad Arbolino la prima posizione.

-15 Arbolino e Binder al comando della corsa davanti a Garcia e Masia!

-15 Arenas visibilmente infuriato dopo il contatto con McPhee. Arbolino ora ha l’occasione per riaprire il Mondiale!

-16 INCREDIBILEEEE IN CURVA 4!!!! Scivolata per McPhee che colpisce anche Arenas! I due sono fuori dalla gara!!!

-17 Primo avvertimento della direzione gara per Arbolino. Attenzione ai limiti della pista.

-17 Nuova staccata in curva 1 con Arbolino che ritorna al comando davanti a Rodrigo e Binder. Gruppo compatto al momento, nessuno riesce a scappare.

-18 Arbolino passa McPhee e si inserisce al secondo posto.

-18 MCPHEE RECUPERA! Secondo posto per il britannico. Rodrigo passa primo, mentre Arenas scende quinto.

-19 Arbolino sale secondo, mentre Arenas rischia di scivolare in T5.

-19 Arenas, Binder e Rodrigo infilano Arbolino alla prima curva!

-19 Nuovo passaggio da leader per Arbolino!

-20 INCREDIBILE PARTENZA PER AI OGURA! Il giapponese guadagna 10 posizioni nel primo giro!

-21 Rodrigo insegue Arbolino che cerca di fuggire! Il gruppo arriva nel secondo settore del tracciato. Arenas è terzo davanti a Binder e Salac.

-21 Ottimo spunto per Tony Arbolino che mantiene la prima posizione in curva 1!

12.00 SEMAFORO VERDE!! SI PARTE!

11.59 Sono 14 le pieghe in cui si divide l’autodromo di Barcellona. Il tracciato si articola in 4 chilometri e sorge al Montmelò nella periferia di Barcellona.

11.57 I meccanici lasciano la griglia di partenza. Siamo pronti per il formation lap.

11.55 Andrea Migno scatta 12°, ci si attendeva qualcosa di più dal pilota di casa Sky. Solo 24° Celestino Vietti.

11.54 I piloti della Moto3 si preparano per vivere la nona tappa del Mondiale!

11.52 In sesta posizione ci sarà Niccolò Antonelli. Il nostro connazionale ha conquistato il miglior crono nel warm up di questa mattina e si prepara per dare spettacolo nella competizione odierna.

11.50 A differenza di ieri e di venerdì non c’è il sole in quel di Barcellona.

11.49 Ai Ogura è pronto per la rimonta. Il giapponese di casa Honda Asia sarà 24° sulla griglia di partenza, mentre il suo diretto avversario, il leader del Mondiale Albert Arenas, scatta dalla quarta casella.

11.47 La griglia di partenza della gara che ci apprestiamo a vivere.

23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.715 6 10 244.3

2 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’49.716 7 10 0.001 0.001 242.1

3 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’49.759 6 10 0.044 0.043 246.0

4 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’49.759 5 10 0.044 243.2

5 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’49.781 10 10 0.066 0.022 244.3

6 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’49.863 4 10 0.148 0.082 240.5

7 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’49.954 5 10 0.239 0.091 243.7

8 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’50.064 7 10 0.349 0.110 241.0

9 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’50.108 4 10 0.393 0.044 242.1

10 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’50.279 6 10 0.564 0.171 240.5

11 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’50.329 7 10 0.614 0.050 241.6

12 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’50.339 7 10 0.624 0.010 244.3

13 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’50.351 10 10 0.636 0.012 241.0

14 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’50.387 7 10 0.672 0.036 243.2

15 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’50.394 4 10 0.679 0.007 244.8

16 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’50.527 6 10 0.812 0.133 243.2

17 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’50.647 4 9 0.932 0.120 243.2

18 20 Jose Julian GARCIA SPA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’50.787 10 10 1.072 0.140 238.4

19 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’50.791 7 10 1.076 0.004 238.4

20 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’50.811 8 10 1.096 0.020 241.0

21 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’50.888 7 10 1.173 0.077 239.4

22 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’50.904 6 10 1.189 0.016 242.1

23 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’50.928 5 8 1.213 0.024 234.7

24 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’50.961 7 10 1.246 0.033 237.3

25 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’50.971 4 10 1.256 0.010 243.7

26 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’51.014 6 10 1.299 0.043 235.8

27 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’51.015 9 10 1.300 0.001 234.7

28 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’51.040 4 10 1.325 0.025 240.5

29 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’51.433 10 10 1.718 0.393 231.7

30 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’51.581 6 10 1.866 0.148 238.4

31 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’51.958 5 10 2.243 0.377 241.6

11.42 Simo pronti a vivere una competizione che potrebbe cambiare le sorti del Mondiale. Lo spagnolo Albert Arenas guida la classifica davanti al giapponese Ai Ogura con solo due punti.

11.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio della Catalogna, nono atto della Moto3 2020.

10.02 La classifica finale del warm up:

1 5 J. MASIA 1:49.759 2 14 T. ARBOLINO +0.104 3 40 D. BINDER +0.195 4 23 N. ANTONELLI +0.336 5 25 R. FERNANDEZ +0.349 6 75 A. ARENAS +0.367 7 2 G. RODRIGO +0.389 8 17 J. MCPHEE +0.635 9 27 K. TOBA +0.709 10 12 F. SALAC +0.873

10.00 Si conclude il warm up con Arenas che si posiziona ad un millesimo dal nostro Antonelli.

10.00 Bandiera a scacchi!

09.58 Antonelli guida la classifica davanti ad Arenas, Rodrigo, Masia, Arbolino e Binder.

09.55 Niccolò Antonelli (SIC58) è il nuovo leader della classifica con il tempo di 1.47.715.

09.54 La classifica dei tempi a 6 minuti dalla fine:

1 5 J. MASIA 1:49.759 2 14 T. ARBOLINO +0.104 3 40 D. BINDER +0.195 4 23 N. ANTONELLI +0.336 5 25 R. FERNANDEZ +0.349 6 75 A. ARENAS +0.367 7 2 G. RODRIGO +0.389 8 17 J. MCPHEE +0.635 9 27 K. TOBA +0.709 10 12 F. SALAC +0.873

09. 53 Masia abbassa il riferimento di Arbolino e firma il crono di 1.49.759. Arbolino è secondo davanti a Binder ed Antonelli.

09.51 Jaume Masia e Raul Fernandez si migliorano, mentre Tony Arbolino sale al comando con il tempo di 1.49.863.

09.49 Nessuno sembra migliorarsi al momento.

09.47 La classifica dei tempi dopo il primo passaggio lanciato.

1 2 G. RODRIGO 1:50.242 2 75 A. ARENAS +0.638 3 5 J. MASIA +0.662 4 14 T. ARBOLINO +0.888 5 17 J. MCPHEE +1.068 6 70 B. BALTUS +1.142 7 53 D. ÖNCÜ +1.182 8 82 S. NEPA +1.468 9 27 K. TOBA +1.545 10 50 J. DUPASQUIER +1.560

09.45 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

09.43 Si scende in pista per la sessione. Sono circa 20 i gradi dell’asfalto.

09.40 Sono 20 i minuti previsti per la sessione che precede di qualche ora la nona tappa della stagione.

09.40 Inizia il warm up del GP di Catalogna.

09.36 Il sole splende a Barcellona! La temperatura dell’aria è di 12 gradi.

09.35 Il tracciato di Barcellona ospita il terzo round spagnolo del 2020 dopo il doubleheader di Jerez dello scorso luglio.

09.31 Nella giornata di ieri Tony Arbolino ha siglato la pole ed il record del tracciato in 1.47.762!

09.30 Il risultato della Q2 di ieri:

1 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 238.4 1’47.762

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.3 1’48.380 0.618 / 0.618

3 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 238.4 1’48.380 0.618

4 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 238.4 1’48.390 0.628 / 0.010

5 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 242.1 1’48.490 0.728 / 0.100

6 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 236.3 1’48.594 0.832 / 0.104

7 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 234.7 1’48.704 0.942 / 0.110

8 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 235.8 1’48.729 0.967 / 0.025

9 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 238.4 1’48.788 1.026 / 0.059

10 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 242.1 1’48.824 1.062 / 0.036

11 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.3 1’48.873 1.111 / 0.049

12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 237.8 1’48.875 1.113 / 0.002

13 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 240.5 1’48.938 1.176 / 0.063

14 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 238.4 1’48.969 1.207 / 0.031

15 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 232.7 1’49.085 1.323 / 0.116

16 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 232.2 1’49.226 1.464 / 0.141

17 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 237.8 1’49.256 1.494 / 0.030

18 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 238.9 1’49.378 1.616 / 0.122

09.26 La classifica del Mondiale alla vigilia della nona tappa.

1 Albert ARENAS KTM SPA 119

2 Ai OGURA Honda JPN 117

3 John MCPHEE Honda GBR 98

4 Celestino VIETTI KTM ITA 86

5 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 75

6 Tony ARBOLINO Honda ITA 75

7 Gabriel RODRIGO Honda ARG 63

8 Jaume MASIA Honda SPA 61

9 Raul FERNANDEZ KTM SPA 61

10 Romano FENATI Husqvarna ITA 47

11 Jeremy ALCOBA Honda SPA 46

12 Dennis FOGGIA Honda ITA 44

13 Darryn BINDER KTM RSA 37

14 Andrea MIGNO KTM ITA 36

15 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 26

16 Stefano NEPA KTM ITA 23

17 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 22

18 Sergio GARCIA Honda SPA 19

19 Kaito TOBA KTM JPN 19

20 Filip SALAC Honda CZE 12

21 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 12

22 Ayumu SASAKI KTM JPN 10

23 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 5

24 Carlos TATAY KTM SPA 4

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 3

26 Yuki KUNII Honda JPN

27 Barry BALTUS KTM BEL

28 Maximilian KOFLER KTM AUT

29 Davide PIZZOLI KTM ITA

30 Jason DUPASQUIER KTM SWI

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL

32 Dirk GEIGER KTM GER

09.22 Tutto è pronto a Barcellona per l’ultima sessione in vista di una giornata che potrebbe cambiare le sorte del Mondiale. Albert Arenas guida la classifica con solo due punti da Ai Ogura, chiamato oggi ad un’importante rimonta. Ricordiamo infatti che il giapponese scatterà dal 24° posto.

09.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm up del GP della Catalogna per i protagonisti della Moto3.

Presentazione GP Catalogna – Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio della Catalogna per quanto riguarda la Moto3. Dopo le emozioni delle qualifiche di ieri, Tony Arbolino scatterà dalla pole-position con il crono di 1.47.762. L’italiano di casa Snipers, detentore del nuovo record del circuito, scatterà davanti allo spagnolo Raul Fernandez (KTM) ed all’argentino Gabriel Rodrigo(Gresini).

Albert Arenas ed Ai Ogura si contendono la leadership della classifica nella nona prova del 2020. Il primo dei due si presenta nell’impianto di casa con due punti di vantaggio sul nipponico che, nel doubleheader di Misano Adriatico, ha annullato l’ampio margine che Arenas possedeva prima di sbarcare nel Bel Paese. Ogura è chiamato alla rimonta nella corsa odierna. Ricordiamo infatti che il giapponese scatterà 24°, mentre lo spagnolo si schiererà quarto.

Niccolò Antonelli (SIC58), Celestino Vietti (Sky), Andrea Migno (Sky) e Dennis Foggia (Leopard) restano ipotetici outsider per una prova che si prospetta molto interessante. Appuntamento alle 9.00 per il racconto in Diretta Live del warm up e successivamente alle 12.00 non perdetevi la nona tappa del campionato.

