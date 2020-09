LIVE Giorgi-Yastremska 5-7 7-6 4-6, Wta Roma in DIRETTA: l’ucraina vince al terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.45 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Giorgi e Yastremska e buon proseguimento di serata.

21.43 Partita tutt’altro che spettacolare vinta dall’ucraina che ha sbagliato leggermente meno dell’azzurra. Si ferma qui il viaggio agli Internazionali d’Italia di Camila Giorgi.

6-4 Vince Yastremska!!!!!!!

A-40 Prima e dritto di Yastremska.

40-40 Prima vincente di Yastremska.

30-40 Clamorosa Giorgi che domina lo scambio e chiude con un favoloso dritto ad incrociare.

30-30 Stecca la risposta di dritto da fondo campo Giorgi che era entrata molto bene nello scambio.

15-30 Gran punto di Giorgi che spinge benissimo sulla seconda dell’ucraina.

15-15 Prima e dritto di Yastremska.

0-15 Incredibile risposta di dritto di Giorgi sulla prima di Yastremska, punto formidabile dell’azzurra.

5-4 BREAK Yastremska. L’azzurra commette due errori gravissimi e molto pesanti arrivati a questo punto!

30-40 Grave errore di Giorgi col dritto da fondo campo. Break point per Yastremska.

30-30 Sassata di rovescio di Yastremska sulla seconda di Giorgi, l’azzurra va completamente fuori giri.

30-15 Sfiora un vincente capolavoro l’azzurra. Giorgi prova il dritto ad incrociare che finisce di pochissimo in corridoio.

30-0 Prima vincente dell’azzurra!

15-0 Lunga la risposta di rovescio di Yastremska sul servizio di Giorgi.

4-4. Game molto rapido per Yastremska.

40-15 Meravigliosa Giorgi che trova un dritto dal centro del campo con un angolo perfetto!

40-0 Bruttissima risposta di dritto di Giorgi sul servizio di Yastremska.

30-0 In rete l’accelerazione di dritto di Giorgi sulla seconda di Yastremska.

15-0 Prima esterna vincente dell’ucraina.

4-3 GIORGI!!! L’azzurra ribalta la situazione e si porta avanti!

40-0 ACE GIORGI!

30-0 Yastremska risponde out sulla seconda dell’azzurra.

15-0 SPETTACOLARE GIORGI!!!!!! L’azzurra tira un dritto ad incrociare in corsa da antologia!!!!!

3-3 BREAK GIORGI! L’azzurra ora deve trovare la continuità per allungare, siamo nella fase decisiva del match.

15-40 Ancora una gentile concessione dell’ucraina che sbaglia clamorosamente col rovescio.

15-30 Doppio fallo di Yastremska.

15-15 Regalo di Yastremska che tira in rete un comodo dritto in uscita dal servizio.

15-0 Scambio molto intenso chiuso con l’errore di Giorgi che tira in rete il dritto.

3-2 Yastremska. Giorgi trova finalmente un game rapido al servizio.

40-15 Brutto errore di Giorgi da fondo campo con il rovescio. L’azzurra ha cercato la profondità sbagliando la misura del colpo.

40-0 Servizio esterno vincente di Giorgi.

30-0 Giorgi trova un dritto molto profondo in uscita dal servizio con Yastremska che risponde con un dritto lunghissimo.

15-0 Yastremska stecca completamente sulla seconda di Giorgi.

3-1 Yastremska. L’ucraina tiene il servizio e allunga.

30-40 L’azzurra sbaglia l’accelerazione di dritto da fondo campo.

30-30 Brava Giorgi a trovare una risposta profondissima e a mandare fuori giri Yastremska.

30-15 Ancora un’accelerazione di rovescio clamorosa di Yastremska.

15-15 Buonissimo punto di Yastremska che costringe Giorgi a correre e chiude con un rovescio ad incrociare precisissimo.

0-15 Buona risposta di Giorgi sul servizio di Yastremska, l’ucraina sbaglia il dritto seguente.

2-1 BREAK Yastremska! L’azzurra troppo fallosa quando è costretta a colpire indietreggiando.

40-A Questa volta è Giorgi a concedere gentilmente un regalo all’avversaria con un rovescio in rete.

40-40 Il regalo di Yastremska che tira in rete la risposta sul servizio di Giorgi consente all’azzurra di annullare la seconda palla break.

30-40 Prima al centro vincente di Giorgi!

15-40 L’azzurra si costruisce bene il punto ma al momento di chiudere col dritto lungo linea sbaglia completamente il colpo.

15-30 Dritto incredibile di Yastremska che sfiora l’incrocio delle righe.

15-15 Doppio fallo dell’azzurra.

15-0 Ottima accelerazione di dritto di Giorgi.

1-1. Yastremska tiene il proprio turno di servizio.

40-30 Regalo di Yastremska che tira in rete un dritto comodissimo. Ancora una corda rotta per l’azzurra.

40-15 Giorgi trova una gran risposta di rovescio in diagonale sul servizio di Yastremska che non riesce a recuperare.

40-0 Servizio al centro vincente di Yastremska.

30-0 Prima vincente di Yastremska.

15-0 Giorgi sbaglia in maniera abbastanza banale il dritto da fondo campo.

1-0 Giorgi! Buon inizio dell’azzurra.

A-40 Ottima prima al centro di Giorgi, la risposta di Yastremska si spegne in rete.

40-40 Servizio al centro perfetto di Giorgi.

30-40 L’azzurra non tiene la diagonale di dritto e sbaglia.

30-30 Giorgi sbaglia l’accelerazione di dritto da fondo campo che finisce di poco lunga.

30-15 Che risposta di dritto ha trovato Yastremska, nonostante una buonissima prima di Giorgi.

30-0 Meraviglioso rovescio di Giorgi da fondo campo. L’azzurra dal centro trova l’incrocio delle righe.

15-0 Buona seconda di Giorgi, la risposta di Yastremska di rovescio si spegne in rete.

INIZIA IL TERZO SET! Al servizio Giorgi.

7-6 GIORGI! L’azzurra si riporta in parità! Quanto accaduto ricorda molto il precedente di Palermo, ci auguriamo che sia lo stesso anche il finale.

7-5 GIORGI! L’azzurra gestisce lo scambio e chiude con un potentissimo dritto.

6-5 Annullato il secondo set point per l’azzurra. Yastremska trova un rovescio ad incrociare che bacia la riga.

6-4 Buona risposta di Yastremska tra i piedi di Giorgi che sbaglia il rovescio.

6-3 Doppio fallo di Yastremska. Tre set point per Giorgi.

5-3 Bravissima Giorgi in risposta sulla prima di Yastremska, l’ucraina prova l’accelerazione di dritto che finisce in corridoio.

4-3 Yastremska sbaglia di poco il rovescio in risposta sulla prima di Giorgi.

3-3 Si gira in parità! Yastremska prova ancora ad attaccare sulla seconda di Giorgi ma il suo dritto si spegne in rete.

2-3 Di pochissimo lunga la risposta di Giorgi sul servizio di Yastremska.

2-2 Seconda di Yastremska ancora più tenera della precedente, Giorgi può attaccare comodamente col rovescio.

1-2 Seconda di Giorgi morbidissima un invito a nozze per il dritto ad incrociare di Yastremska che inchioda l’azzurra.

1-1 Doppio fallo di Giorgi!

1-0 Subito mini break a favore di Giorgi. L’azzurra prende la riga rispondendo al servizio di Yastremska, l’ucraina stecca.

6-6. Il secondo set sarà deciso dal tie-break.

A-40 Prima vincente di Giorgi.

40-40 Giorgi si salva! Regalo di Yastremska che tira in rete il rovescio.

30-40 Riposta profondissima di Yastremska sulla seconda di Giorgi, fuori misura il dritto dell’azzurra. Match point per l’ucraina.

30-30 Buona seconda esterna di Giorgi e rovescio lungo linea precisissimo dell’azzurra che non molla.

15-30 Regalo di Giorgi che tira in rete un comodissimo rovescio.

15-15 Riposta di dritto di Yastremska lunghissima sul servizio al centro di Giorgi.

0-15 Doppio fallo di Giorgi.

6-5 Yastremska. L’ucraina ad un punto da match.

40-0 Lunga la risposta di Giorgi sul servizio al centro di Yastremska.

30-0 Grandissimo rovescio ad incrociare di Yastremska, Giorgi non riesce a rispondere.

15-0 Servizio vincente di Yastremska.

5-5 Troppi errori gratuiti in questo game da parte di Giorgi.

40-A Giorgi sotterra il rovescio e concede il break point all’avversaria.

40-40 Gran risposta in allungo col dritto di Yastremska.

40-30 Buona seconda di Giorgi che affonda col rovescio. Set point per l’azzurra.

30-30 ACE GIORGI!

15-30 Ottima risposta di Yastremska sul servizio di Giorgi e chiusura col rovescio ad incrociare.

15-15 Terribile errore di Giorgi! Yastremska riesce a deviare in qualche modo il servizio dell’azzurra che in avanzamento col campo spalancato tira in corridoio.

15-0 Finalmente una prima!!!!! L’azzurra mette in campo un buon servizio sul quale Yastremska sbaglia la risposta.

5-4 BREAK GIORGI! Yastremska continua a dispensare regali all’azzurra.

30-40 Ancora un regalo di Yastremska con il 23mo doppio fallo del match.

30-30 Seconda morbida dell’ucraina sulla quale Giorgi trova un gran rovescio, in corridoio il recupero di Yastremska.

30-15 Ennesimo doppio fallo di Yastremska.

30-0 Ace Yastremska.

15-0 Prima vincente di Yastremska.

4-4. Immediato controbreak di Yastremska. Anche questo game condizionato dai doppi falli.

15-40 Incredibile risposta col rovescio lungo linea di Yastremska sulla seconda ad uscire di Giorgi.

15-30 Undicesimo doppio fallo dell’azzurra.

15-15 Ancora un doppio fallo, questa volta di Giorgi. Le tennista hanno commesso 10 doppi falli a testa.

15-0 Prima vincente di Giorgi.

4-3 BREAK GIORGI. Incredibile Yastremska commette quattro doppi falli e regala il game all’azzurra.

15-40 Terzo doppio fallo di Yastremska, due importantissime palle break per Giorgi.

15-30 Giorgi rompe le corde della racchetta e la risposta è un invito a nozze per il rovescio di Yastremska.

0-30 Secondo doppio fallo consecutivo di Yastremska. Sono 17 i doppi falli consecutivi: 9 per Giorgi e 8 per Yastremska.

0-15 Doppio fallo di Yastremska.

3-3. Giorgi tiene il servizio approfittando di una Yastremska non precisissima in risposta.

40-30 Gran rovescio lungo linea di Yastremska.

40-15 Yastremska sbaglia ancora una volta la risposta sulla seconda dell’azzurra.

30-15 Yastremska prova il rovescio in contropiede ma stecca la palla che finisce in corridoio.

15-15 Buona risposta di Yastremska sul servizio di Giorgi, l’azzurra tira out il dritto.

15-0 Yastremska tira un rovescio sbilenco sulla seconda non proprio efficace di Giorgi.

3-2 Yastremska, L’ucraina rimane avanti ma ora il match viaggia sui binari dell’equilibrio.

40-30 Buona risposta di Giorgi ma Yastremska tira un gran rovescio che manda fuori giri l’azzurra.

30-30 Gran risposta di Giorgi sulla seconda di Yastremska, l’ucraina sbaglia completamente il dritto.

30-15 Regalo di Yastremska che tira in rete il rovescio in uscita dal servizio.

30-0 Ottima accelerazione di dritto di Yastremska, Giorgi prova il recupero che finisce lungo.

15-0 Di poco fuori la risposta di Giorgi sul servizio di Yastremska.

2-2. Giorgi soffre ma tiene il servizio.

A-40 Servizio vincente di Giorgi!

40-40 Bravissima Giorgi! Questa volta l’azzurra trova un dritto lungo linea da manuale!

40-A Incredibile risposta di Yastremska sul servizio di Giorgi che poi tira out il recupero di dritto.

40-40 Prima al centro vincente dell’azzurra che si salva nuovamente.

40-A Niente da fare: Giorgi commette un altro doppio fallo e regala un’altra palla break a Yastremska.

40-40 Yastremska sbaglia completamente il rovescio sulla seconda di Giorgi.

30-40 Ancora un doppio fallo di Giorgi, palla break per Yastremska.

30-30 Peccato Giorgi! L’azzurra aveva costretto alla corsa Yastremska ma poi tira in rete un dritto tutt’altro che impossibile.

30-15 Servizio al centro vincente dell’azzurra.

15-15 BRAVISSIMA GIORGI! L’azzurra tira un bolide di dritto in avanzamento che inchioda Yastremska

0-15 Doppio fallo di Giorgi!

2-1 Yastremska. La tennista ucraina passa avanti.

40-15 Fantastico dritto in corsa ad incrociare di Yastremska!

30-15 Rovescio vincente di Giorgi sul servizio di Yastremska.

30-0 Yastremska trova un buon rovescio in uscita dal servizio, la replica di Giorgi è completamente sbagliata.

15-0 Servizio vincente di Yastremska.

1-1 CONTROBREAK Yastremska! L’ucraina si riporta subito in parità!

0-40 Ancora un errore di Giorgi, questa volta di rovescio da fondo campo il suo colpo finisce abbondantemente lungo.

0-30 Giorgi sbaglia l’accelerazione di rovescio in uscita dal servizio.

0-15 Yastremska tiene bene sulla diagonale di dritto mandando fuori giri l’azzurra.

1-0 BREAK GIORGI!!!!! Subito avanti l’azzurra.

15-40 Terzo doppio fallo di Yastremska.

15-30 Buon servizio al centro di Yastremska, il rovescio di Giorgi si spegne in rete.

0-30 Secondo doppio fallo consecutivo della tennista ucraina.

0-15 Doppio fallo di Yastremska.

Al servizio Yastremska

7-5 Yastremska. La tennista ucraina porta a casa il primo set!

30-40 Doppio fallo terribile di Giorgi. Set point per Yastremska.

30-30 Yastremska trova un rovescio tra i piedi di GIorgi, l’azzurra prova a rispondere ma la palla finisce lunghissima.

30-15 Yastremska prova ad accelerare col dritto sulla seconda di Giorgi ma il suo colpo finisce in rete.

15-15 Incredibile rovescio lungo linea di Yastremska sulla seconda di Giorgi.

15-0 Brava Giorgi a tenere sulla buonissima risposta di Yastremska, fuori misura il lungo linea dell’ucraina.

6-5 Yastremska. L’ucraina si assicura almeno il tie-break in questo primo set.

40-15 Grande rovescio di Giorgi sulla seconda morbida di Yastremska, il tentativo di recupero dell’ucraina è larghissimo.

40-0 Yastremska precisissima col rovescio ad incrociare, Giorgi non ci arriva.

30-0 Yastremska costringe Giorgi alla corsa e chiude con un dritto ad incrociare perfetto.

15-0 Peccato per Giorgi! L’azzurra dal centro del campo accelera bene di rovescio, la palla finisce di pochissimo larga.

5-5. Giorgi ritrova la parità. Yastremska sembra aver accusato a livello psicologico il break subito nella parte finale del primo set.

40-15 Lunghissima la risposta di rovescio di Yastremska.

30-15 Yastremska spinge benissimo sulla seconda di Giorgi e porta a casa il punto col rovescio.

30-0 Prima vincente al centro dell’azzurra.

15-0 Giorgi tiene bene sulla diagonale di dritto e manda fuori giri Yastremska.

5-4 Yastremska. BREAK GIORGI. L’azzurra si riporta in scia.

30-40 Bolide in risposta di Giorgi che lascia di stucco Yastremska. Palla break per l’azzurra.

30-30 Favoloso rovescio lungo linea di Yastremska!

15-30 Giorgi stecca la risposta ma trova una palla corta involontaria che mette in crisi Yastremska.

15-15 Doppio fallo di Yastremska.

15-0 Prima vincente di Yastremska.

5-3 Yastremska. Finalmente un game rapido per Giorgi.

40-0 Seconda esterna vincente di Giorgi. L’azzurra sta servendo con il 30% di prime in campo.

30-0 Yastremska stecca completamente la risposta sulla seconda dell’azzurra.

15-0 Yastremska tira forte di dritto sulla seconda di Giorgi ma sbaglia.

5-2 Yastremska. In questa fase l’ucraina sembra superiore e gestisce bene i propri turni al servizio.

40-0 Di poco larga la risposta di Giorgi sul servizio esterno di Yastremska.

30-0 Bellissimo punto di Yastremska che trova un gran dritto in controbalzo su una buonissima risposta di Giorgi.

15-0 Prima vincente di Yastremska.

4-2 Yastremska. Giorgi rimane in scia!

A-40 Yastremska esagera col rovescio che finisce lunghissimo.

40-40 Ancora un errore da fondo campo col rovescio di Giorgi.

40-30 Giorgi si apre il campo col dritto e chiude agevolmente.

30-30 Ottimo dritto in avanzamento di Giorgi che manda fuori giri Yastremska.

15-30 Doppio fallo Giorgi.

15-15 Yastremska prova il vincente di rovescio sulla seconda di Giorgi che finisce larghissimo.

0-15 Rovescio strettissimo di Yastremska, Giorgi tira in rete il recupero.

4-1 Yastremska. L’ucraina ha alzato il ritmo e il livello del proprio gioco

40-0 Il nastro devia il rovescio di Yastremska e inganna Giorgi che sbaglia il rovescio.

30-0 Seconda esterna vincente di Yastremska.

15-0 L’accelerazione in avanzamento di Giorgi finisce lunga.

3-1 BREAK Yastremska! L’ucraina costringe alla corsa Giorgi prima di chiudere con uno smash.

30-40 ACE AL CENTRO DI GIORGI!

15-40 Servizio vincente di Giorgi.

0-40 Yastremska risponde in maniera perfetta sulla seconda dell’azzurra, tre break point per l’ucraina.

0-30 Incredibile dritto da fondo campo di Yastremska che trova un angolo incredibile.

0-15 Subito un errore di rovescio di Giorgi.

2-1 Yastremska. Come al solito Giorgi sempre in spinga ma ha commesso un paio di errori di troppo.

A-40 Occasione sciupata da Giorgi che accelera di rovescio e avanza ma il suo colpo finisce lungo.

40-40 Peccato!!!! L’azzurra prende in mano lo scambio ma esagera con l’accelerazione di rovescio.

30-40 Doppio fallo di Yastremska, break point per l’azzurra.

30-30 Giorgi risponde tra i piedi di Yastremska che tira di dritto ma sbaglia.

30-15 Spaventosa risposta di rovescio di Giorgi!!!!

30-0 Yastremska accelera di dritto, il recupero di Giorgi finisce in corridoio.

15-0 Giorgi accelera ma l’attacco è lungo.

1-1. Giorgi si riporta in parità ma che fatica al servizio!

A-40 Accelerazione imprendibile di dritto in uscita dal servizio di Giorgi, Yastremska non riesce a rispondere in maniera efficace.

40-40 Vincente di rovescio di Yastremska sulla seconda morbida dell’azzurra.

A-40 Yastremska prova il vincente lungo linea sulla seconda di Giorgi ma tira direttamente in corridoio.

40-40 Yastremska sbaglia la risposta sulla seconda dell’azzurra.

40-A Ottima risposta di Yastremska sul servizio Giorgi, l’azzurra tira in rete il rovescio.

40-40 Giorgi quando ha la possibilità di scambiare prende quasi sempre in mano il pallino del gioco e costringe Yastremska all’errore.

40-A Sfortunata l’azzurra che col rovescio spinge fuori dal campo l’avversaria che trova un tocco beffardo che diventa una palla corta sulla quale Giorgi sbaglia.

40-40 Finalmente Camila mette una seconda in campo, accelera col dritto ad incrociare e chiude col rovescio in avanzamento.

40-A NIENTE DA FARE: ANCORA UN DOPPIO FALLO PER L’AZZURRA!

40-40 TERZO DOPPIO FALLO DI GIORGI NEL PRIMO GAME!

A-40 ACE GIORGI!!!!

40-40 Giorgi non trova per l’ennesima volta la prima, Yastremska risponde profondo e chiude col dritto in contropiede.

40-30 Passaggio a vuoto di Giorgi che commette il secondo doppio fallo consecutivo.

40-15 Doppio fallo dell’azzurra.

40-0 Prima al centro vincente di Giorgi.

30-0 Meravigliosa Giorgi! Rovescio ad incrociare che bacia la linea e chiusura con uno smash in avanzamento.

15-0 Ottimo servizio di Giorgi, il rovescio in risposta di Yastremska è lunghissima.

1-0 Yastremska. L’ucraina porta a casa il primo game.

A-40 Yastremska prende in mano lo scambio in uscita dal servizio, Giorgi accelera col dritto ma sbaglia.

40-40 Regalo di Giorgi che tira in rete un dritto comodissimo.

30-40 Doppio fallo Yastremska, prima palla break per Giorgi.

30-30 Giorgi si muove bene e risponde tra i piedi di Yastremska che spara in corridoio col dritto.

30-15 Esagera Yastremska col dritto da fondo campo che finisce out.

30-0 Grande accelerazione col rovescio lungo linea vincente di Yastremska.

15-0 Yastremska parte bene con servizio vincente.

SI PARTE!!!

19.06 La prima a servire sarà Yastremska.

19.03 Ci siamo: le tennisti stanno ultimando il riscaldamento.

19.00 A breve in scampo le giocatrici per il match d’esordio degli Internazionali d’Italia 2020.

18.55 Nell’ultima sfida sulla terra rossa di Palermo Giorgi ha battuto Yastremska col punteggio di 2-1.

18.55 Entrambe le tenniste sono state eliminate al secondo turno agli US Open 2020.

18.45 La vincente di questa sfida al secondo turno troverà la giovanissima Anisimova.

18.40 Sfida complicata quella che attende l’azzurra che dovrà necessariamente trovare una prestazione equilibrata evitando gli alti e bassi che spesso hanno condizionato i suoi match.

18.35 Sono tre i precedenti tra le due tenniste con Giorgi che ha trionfato in due occasioni.

18.30 Partita d’esordio decisamente complicata per la marchigiana.

18.25 Buonasera e benvenuti alla diretta live del match tra Camila Giorgi e Dayana Yastremska.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi-Dayana Yastremska valevole per il primo turno del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2020. Per la marchigiana subito un impegno molto ostico contro la numero 25 del ranking WTA.

La partita si preannuncia molto equilibrata. Le due tenniste provengono dal deludente percorso agli US Open dove si sono fermate entrambe al secondo turno. Se la 20enne ucraina è più adatta alle superfici veloci, il gioco di Giorgi potrebbe essere più efficace sulla terra rossa. Purtroppo, però, la 28enne nativa di Macerata ci ha abituato ad alti e bassi anche abbastanza clamorosi.

Tra Giorgi e Yastremska ci sono tre precedenti, in due circostanze si è imposta l’azzurra. Può essere di buon auspicio anche il fatto che le vittorie della marchigiana sono arrivate entrambe sulla terra. L’ultimo sfida tra le due risale allo scorso 7 agosto quando la tennista italiana si è imposta 2-1 a Palermo. Va da sé che la numero 69 del mondo dovrà mettere in campo il proprio miglior tennis per staccare il pass per il secondo turno dove affronterebbe una tra Amanda Anisimova e Donna Vekic.

La sfida tra Camila Giorgi-Dayana Yastremska è in programma alle ore 19 sul Campo Centrale del Foro Italico. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Palermo Ladies Open