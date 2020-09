LIVE Giorgi-Trevisan 5-7 0-3 ret, Roland Garros 2020 in DIRETTA: la toscana si qualifica al 2° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Per la toscana adesso ci sarà la vincente del match tra Johanna Konta e Cori Gauff.

Martina Trevisan festeggia in questo modo la prima vittoria della carriera in uno Slam.

Probabili problemi alla coscia per la marchigiana.

SI E’ RITIRATA CAMILA GIORGI!

0-3 Trevisan salva una palla break e allunga nel secondo set.

A-40 Scambio lunghissimo ed arriva puntuale l’errore di Giorgi.

40-40 Pessima risposta di dritto per la marchigiana.

40-A Palla break per Giorgi.

40-40 Trevisan affossa il rovescio.

40-30 Rovescio sbagliato da Giorgi.

30-30 Ancora un errore di Giorgi.

15-30 Trevisan mette il dritto in corridoio.

15-15 Giorgi sbaglia il dritto.

0-2 Doppio fallo di Giorgi e break per Trevisan

40-A Terza palla break per Trevisan.

40-40 Dritto sulla riga della marchigiana.

30-40 Giorgi annulla la prima

15-40 Rottura prolungata per la marchigiana. Due palle break per Trevisan.

15-30 Altro errore di Giorgi.

15-15 Giorgi riesce a sfondare con il dritto.

0-1 Trevisan conquista subito il primo game.

40-0 Giorgi non mette più una palla in campo.

30-0 Subito due quindici facili per Trevisan.

Un primo set che sembrava essere ormai in mano a Giorgi (avanti 5-1), ma che ha visto poi la rimonta della toscana, che ha sfruttato i 27 errori non forzati della marchigiana.

5-7 Trevisan conquista il primo set!

30-40 Altro ottimo rovescio della marchigiana.

15-40 Giorgi annulla il primo con un bel rovescio.

0-40 Tre set point per Trevisan.

0-30 Ancora un errore di Giorgi

0-15 Giorgi sbaglia un comodo dritto.

5-6 Arriva anche il sorpasso di Trevisan nel primo set.

40-0 Trevisan sta dominando ora.

30-0 Giorgi sbaglia un altro rovescio.

5-5 Martina Trevisan ottiene il break e rimonta. Tutto da rifare per una fallosissima Giorgi.

30-40 C’è una palla break per Trevisan.

30-30 Lungo il dritto di Trevisan.

15-30 Rovescio vincente di Giorgi.

0-30 Giorgi continua a sbagliare.

5-4 Trevisan salva due set point, ma ora Giorgi può chiudere la prima frazione.

A-40 Ennesimo errore di Giorgi.

40-40 Doppio fallo di Trevisan

A-40 Lungo il rovescio di Giorgi.

40-40 Giorgi sbaglia un comodo rovescio.

40-A Secondo set point per Giorgi.

40-40 Giorgi sbaglia la risposta.

30-40 Set point per Giorgi.

30-30 Doppio fallo Trevisan.

30-15 Risposta vincente della marchigiana.

30-0 Lungo il rovescio di Giorgi.

5-3 Giorgi sbaglia di dritto e Trevisan recupera uno dei due break di svantaggio.

30-40 Palla break per Trevisan.

30-30 Doppio fallo Giorgi.

30-15 Risposta lunga di Trevisan.

15-15 Trevisan sbaglia un comodo dritto.

5-2 Trevisan vince il game, ma ora Giorgi serve per il primo set.

40-15 Scappa ancora il dritto a Giorgi.

30-15 Risposta sbagliata da Giorgi.

0-15 Dominante Giorgi finora nello scambio da fondo.

5-1 Altro errore di Trevisan e Giorgi tiene facile il servizio.

40-30 Dritto in corridoio di Trevisan.

30-30 Servizio vincente di Giorgi.

15-30 Doppio fallo di Giorgi.

15-15 Giorgi accelera di rovescio e Trevisan è costretta all’errore.

4-1 Giorgi domina con il rovescio e conquista un secondo break.

0-40 Doppio fallo Trevisan. Ci sono tre palle break per Giorgi.

0-30 Trevisan sbaglia il rovescio.

3-1 Altro game abbastanza comodo per Giorgi.

40-15 In rete la risposta di Trevisan.

30-15 Servizio vincente di Giorgi.

15-15 Giorgi affossa il dritto.

2-1 In corridoio la risposta di Giorgi e Trevisan conquista il game.

40-0 Altra risposta sbaglia da Camila.

30-0 Giorgi sbaglia la risposta.

2-0 Giorgi tiene abbastanza comodamente il servizio.

40-15 Ace di Giorgi.

30-15 Il dritto di Giorgi si ferma sul nastro.

30-0 Trevisan sbaglia di dritto.

1-0 Arriva subito il break di Giorgi.

0-40 Subito tre palle break per Camila.

0-30 Risposta vincente di Giorgi.

0-15 Primo quindici è di Giorgi.

Comincia la partita. Serve Trevisan per prima.

17.05: Non ci sono precedenti tra le due azzurre. Questp è il primo incontro.

17.03: La toscana, infatti, si è qualificata per la prima volta nel main draw del Roland Garros. E’ la sua seconda partecipazione in un tabellone principale di uno Slam, dopo quella ad inizio anno all’Australian Open.

17.00: Giorgi ha raggiunto solo una volta il terzo turno al Roland Garros. La marchigiana è favorita in questo derby, ma attenzione ad una Trevisan che arriva in ottima forma dalle qualificazioni.

16.55: Sicuramente una grande occasione per le due azzurre per provare a conquistare un posto nel secondo turno dello Slam francese.

16.50: Cominciamo la diretta del derby tra Camila Giorgi e Martina Trevisan.

Il programma della prima giornata

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Martina Trevisan, match valevole per il primo turno Roland Garros 2020. Derby azzurro nella prima giornata dello Slam parigino tra la marchigiana e la toscana, che si contendono un posto nel secondo turno, dove troveranno la vincente del match tra Johanna Konta e Cori Gauff.

Giorgi è reduce dalla sconfitta nel primo turno degli Internazionali d’Italia contro l’ucraina Yastremska e agli US Open si è fermata al secondo turno battuta da Naomi Osaka. La marchigiana è favorita, ma Trevisan è in ottima forma ed ha superato brillantemente le qualificazioni, centrando per la prima volta l’accesso al main draw del Roland Garros, replicando il risultato ottenuto ad inizio anno all’Australian Open.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Martina Trevisan, match valevole per il primo turno Roland Garros 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terzo match sul campo 9 (non prima delle ore 15.00).

