LIVE Giorgi-Trevisan, Roland Garros 2020 in DIRETTA: derby azzurro nel primo turno dello Slam parigino

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Martina Trevisan, match valevole per il primo turno Roland Garros 2020. Derby azzurro nella prima giornata dello Slam parigino tra la marchigiana e la toscana, che si contendono un posto nel secondo turno, dove troveranno la vincente del match tra Johanna Konta e Cori Gauff.

Giorgi è reduce dalla sconfitta nel primo turno degli Internazionali d’Italia contro l’ucraina Yastremska e agli US Open si è fermata al secondo turno battuta da Naomi Osaka. La marchigiana è favorita, ma Trevisan è in ottima forma ed ha superato brillantemente le qualificazioni, centrando per la prima volta l’accesso al main draw del Roland Garros, replicando il risultato ottenuto ad inizio anno all’Australian Open.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Martina Trevisan, match valevole per il primo turno Roland Garros 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terzo match sul campo 9 (non prima delle ore 15.00).

