LIVE Fognini-Ruud 3-6 3-6, ATP Amburgo 2020 in DIRETTA: il norvegese si impone meritatamente in due set

19.54 La nostra Diretta Live termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata!

19.52 Il giovane norvegese avanza dunque ai quarti di finale del torneo tedesco, dove domani affronterà il francese Ugo Humbert. Per quanto riguarda il ligure, invece, lo rivedremo a Parigi al Roland Garros.

19.50 Vittoria meritata per Casper Ruud, che si impone con un doppio 6-3 in un’ora e otto minuti. Fognini ha fatto intravedere qualcosa di buono, ma ha pagato il parziale di sette giochi a zero subito tra la fine del primo set e l’inizio del secondo.

FINALE: Fabio Fognini – Casper Ruud 3-6 3-6

FINISCE QUI! Doppio fallo dell’azzurro!

40-A Ruud difende benissimo e si apre il campo per il dritto vincente. MATCH POINT.

40-40 La palla corta del ligure non supera il nastro.

40-30 Ottima risposta del norvegese, Fognini va fuori giri.

40-15 Altro buon punto dell’azzurro.

30-15 Molto profondo il dritto di Fognini, Ruud cede le armi.

15-15 Ruud bene sia con la risposta che con il colpo successivo.

15-0 Fognini domina lo scambio e chiude con lo smash.

GAME RUUD (3-6 3-5) – Molto attento Ruud in questo turno di battuta: ora è a un passo dai quarti di finale.

40-15 Servizio e dritto incrociato per Ruud.

30-15 Fognini fa male con un rovescio molto profondo.

30-0 Il norvegese domina lo scambio e si prende il punto.

15-0 Ottimo punto per Ruud.

GAME FOGNINI (3-6 3-4) – Tre giochi consecutivi per l’azzurro, che ora è pienamente rientrato in corsa per questo secondo set.

A-40 Fognini spinge con il dritto e costringe l’avversario all’errore.

40-40 In rete il rovescio di Fabio.

40-30 Fognini sbaglia con il rovescio.

40-15 Ruud spreca una super risposta con il successivo errore di dritto.

30-15 Brutto errore di dritto di Fognini.

30-0 Bella sfida a rete, l’azzurro chiude in allungo.

15-0 Buona prima per Fognini.

BREAK FOGNINI (3-6 2-4) – Guizzo d’orgoglio di Fabio, che recupera un break e rientra in partita.

30-40 Passante vincente di Ruud, annullata anche la seconda palla break.

15-40 Ruud cancella la prima palla break.

0-40 Fantastico Fognini in questo game! Altro punto magistrale, chiuso con un altro dritto vincente.

0-30 L’azzurro viene avanti dopo un ottimo rovescio incrociato e si prende il punto.

0-15 Bel vincente di dritto di Fognini.

GAME FOGNINI (3-6 1-4) – Finalmente il numero 15 del mondo riesce a fermare l’emorragia.

40-30 Il nastro spedisce out il rovescio di Fognini.

40-15 Errore di misura dell’azzurro.

40-0 Qui bel punto di Fognini.

30-0 Errore in risposta del norvegese.

15-0 Rimane in campo il dritto di Fognini.

GAME RUUD (3-6 0-4) – Nessun patema per Ruud, che vede già i quarti di finale.

40-15 Il norvegese fa ancora malissimo con la prima.

30-15 Vincente col rovescio incrociato di Fognini, che interrompe la striscia di punti del 21enne di Oslo.

30-0 Gioca benissimo il norvegese, che si aggiudica il diciottesimo punto consecutivo.

15-0 Lungo il rovescio di Fognini.

GAME RUUD (3-6 0-3) – Secondo set a senso unico finora: dominio totale del norvegese.

0-40 Scatenato Ruud! Dritto vincente e altre tre palle break.

0-30 Altro errore di dritto per Fognini, che ora si sta anche innervosendo come da copione.

0-15 Tredicesimo punto consecutivo per Ruud.

GAME RUUD (3-6 0-2) – Sono cinque i game consecutivi vinti da Ruud, che si conferma davvero in stato di grazia.

40-0 Servizio e dritto per il norvegese: undici punti consecutivi per lui.

30-0 Errore in risposta di Fognini. Brutto momento per l’azzurro.

15-0 Magistrale Ruud, che accelera con il dritto per due volte e poi chiude al volo.

BREAK RUUD (3-6 0-1) – Fognini paga psicologicamente la fine del primo set e comincia ad handicap anche il secondo.

0-40 Altro errore di Fognini. Subito tre pesantissime PALLE BREAK per il norvegese.

0-30 Dritto in corridoio per il ligure.

0-15 Il primo punto del secondo set è di Ruud.

INIZIO SECONDO SET

SET RUUD (3-6) – Viene premiata la regolarità del norvegese, impeccabile in battuta (80% di prime in campo e solo 5 errori gratuiti) e abile a concretizzare l’unica palla break che gli si è presentata.

40-15 In corridoio il rovescio difensivo di Fognini. Due SET POINT.

30-15 Scappa ancora via il dritto dell’azzurro.

15-15 Troppo lungo il dritto di Fognini.

0-15 Largo il dritto del norvegese. E’ il quinto errore gratuito per lui.

BREAK RUUD (3-5) – Un altro errore con il dritto costringe Fognini a cedere il servizio: ora Ruud servirà per il primo set.

30-40 Fuori il dritto del ligure. Occhio, prima palla break del match!

30-30 Ruud accelera con il dritto, Fognini non riesce a contenere.

30-15 Out la risposta di Ruud.

15-15 Fantastico rovescio lungolinea di Fabio!

0-15 Si ferma in rete il rovescio di Fognini.

GAME RUUD (3-4) – Non cambia l’andamento del match: nessuna palla break finora.

40-15 Risposta vincente del ligure.

40-0 Appena lunga la risposta di Fognini.

30-0 Brutto errore di dritto dell’azzurro, che spreca così una grande chance.

15-0 Risposta lunga di Fognini sulla seconda di Ruud.

GAME FOGNINI (3-3) – Ancora molto bene Fognini alla battuta: pochissimi i punti in risposta finora.

40-15 Ennesimo vincente per Fognini, è il settimo dell’incontro.

30-15 Scambio prolungato sulla diagonale di rovescio: Fognini accelera con il dritto e chiude al volo.

15-15 Prima vincente per il tennista di Arma di Taggia.

0-15 Out il rovescio di Fognini.

GAME RUUD (2-3) – Il 21enne di Oslo chiude con l’ace.

40-15 Bella risposta del ligure su una delle rare seconde di Ruud.

40-0 Di poco lungo il dritto inside in di Fognini.

30-0 Servizio e dropshot per il norvegese.

15-0 Altra prima vincente per Ruud.

GAME FOGNINI (2-2) – Altro turno di servizio tenuto agevolmente: persiste l’equilibrio in quest’avvio di match.

40-15 Attacca Fognini e costringe il norvegese all’errore.

30-15 Errore di rovescio per Ruud.

15-15 Splendido vincente di dritto per il ligure.

0-15 Ruud aggressivo in risposta, Fognini non riesce a rimettere la palla in campo.

GAME RUUD (1-2) – Ancora nessun problema in battuta per il norvegese, che finora ha messo in campo 8 prime palle su 9.

40-0 Buona prima di Ruud.

30-0 Di poco lungo il dritto in corsa di Fognini.

15-0 Non chiude un punto già fatto Ruud, ma a Fognini non riesce un passante difficile.

GAME FOGNINI (1-1) – Primo turno di servizio impeccabile per il ligure, che chiude con il vincente di dritto.

40-0 Ancora servizio e palla corta: punto identico al primo del game.

30-0 Sbaglia Ruud.

15-0 Servizio e palla corta per Fognini.

GAME RUUD (0-1) – Il norvegese comincia benissimo al servizio.

40-15 Servizio e dritto in contropiede ben eseguito da Ruud.

30-15 Errore di dritto del norvegese.

30-0 Ace Ruud.

15-0 Subito una buona prima per Ruud.

INIZIO MATCH

18.37 Fase di riscaldamento.

18.34 Sorteggio in corso. Quasi tutto pronto per l’inizio dell’incontro.

18.31 Nella giornata odierna ad avanzare ai quarti sono stati Lajovic, Tsitsipas e Humbert.

18.28 A breve comincerà il match.

18.25 Il norvegese, invece, ha sconfitto Benoit Paire al primo turno e proviene da un’ottima settimana a Roma, dove si è spinto fino alla semifinale persa con Novak Djokovic.

18.22 Il ligure cerca continuità dopo aver ottenuto proprio qui la prima vittoria del post-lockdown: successo in rimonta per 4-6 6-1 7-5 contro il tedesco Philipp Kohlschreiber.

18.18 Un precedente tra Fognini e Ruud, quello dell’ATP Cup dello scorso gennaio, nettamente vinto dal norvegese con un doppio 6-2. Momenti diversi di condizione per i due, vista la corsa di Ruud a Roma e i problemi di Fognini con doppia operazione inclusa.

18.15 Buon pomeriggio a tutti. Benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo turno dell’ATP 500 di Amburgo tra Fabio Fognini e il norvegese Casper Ruud.

Il programma del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fognini-Ruud, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Amburgo 2020. Sulla terra rossa tedesca il ligure vuole entrare tra i migliori otto: chi passerà il turno affronterà il vincente del confronto tra Vesely e Humbert (capace di eliminare Medvedev, testa di serie numero 1).

Fognini cerca continuità dopo aver ottenuto proprio qui la prima vittoria del post-lockdown: successo in rimonta per 4-6 6-1 7-5 contro il tedesco Philipp Kohlschreiber. Ricordiamo che il tennista originario di Arma di Taggia si è sottoposto a una doppia operazione alle caviglie a fine maggio ed è tornato in campo ufficialmente all’ATP 250 di Kitzbuehel, dove ha rimediato una pesante sconfitta contro il numero 303 del mondo Marc-Andrea Huesler, per poi mostrare già segnali di crescita agli Internazionali d’Italia nel ko in due set contro Ugo Humbert. L’azzurro sta migliorando giorno per giorno e ha bisogno di giocare per ritrovare confidenza con la racchetta e, soprattutto, motore nelle gambe. Oggi se la vedrà con Casper Ruud, un avversario molto temibile: il norvegese ha sconfitto Benoit Paire al primo turno e proviene da un’ottima settimana a Roma, dove si è spinto fino alla semifinale persa con Novak Djokovic. L’unico precedente tra i due risale al gennaio di quest’anno: era l’ATP Cup e Ruud si impose nettamente per 6-2 6-2.

Il match non comincerà prima delle ore 18.30. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale con aggiornamenti per ogni singolo punto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse