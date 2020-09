LIVE Bosnia-Italia, Qualificazioni Europei calcio femminile DIRETTA: tutto pronto a Zenica, si comincia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16′ Altro calcio d’angolo guadagnato dall’Italia.

14′ Lunga azione offensiva delle azzurre, che termina con un suggerimento fuori misura dell’esordiente Mascarello.

12′ Prima chance per l’Italia! Cross dalla sinistra di Boattin sul quale si avventa Bartoli, che non riesce però a controllare al meglio: Hasanbegovic blocca in uscita bassa.

10′ Sono trascorsi i primi 10 minuti di gioco: ancora nessuna occasione da gol a Zenica.

8′ Ci prova Bonansea direttamente su calcio di punizione: tiro alle stelle.

6′ Chiaro il copione tattico del match: l’Italia fa la partita, mentre la Bosnia si difende con ordine e prova a ripartire di tanto in tanto.

4′ Nulla di fatto, il traversone della stessa Galli è totalmente fuori misura e termina sul fondo.

3′ Aurora Galli guadagna un corner con un’incursione sulla fascia destra.

1′ Subito possesso palla per l’Italia, sulle difensive la Bosnia.

16.00 FISCHIO D’INIZIO! SI COMINCIA!

15.58 Minuto di silenzio a Zenica.

15.55 Spazio ora all’inno della Bosnia.

15.53 Suona ora l’inno d’Italia.

15.51 Squadre in campo.

15.48 Il match di oggi, che si disputerà allo stadio “Bilino Polje” di Zenica, è fondamentale per le azzurre, che con una vittoria estrometterebbero di fatto la Bosnia dalla corsa e arriverebbero col morale a mille al doppio confronto con la Danimarca, la vera avversaria per il primato nel girone.

15.45 Ricordiamo la situazione di classifica all’interno del girone B di qualificazione agli Europei: Italia 18 (6 partite disputate), Danimarca 18 (5 partite), Bosnia 15 (8 partite), Israele 4 (6 partite), Malta 4 (7 partite), Georgia 0 (7 partite).

15.41 La Bosnia, invece, sarà in campo con il 4-3-3: E. Hasanbegovic; Bektas, M. Hasanbegovic, Vujadin, Krso; Grebenar, Kapetanovic, Velagic; Gacanica, Damjanovic, Gavric.

15.37 Come si può vedere in grafica, la Nazionale italiana si schiererà con un 4-4-2: Giuliani in porta; difesa presidiata da Bartoli e Boattin sulle fasce e Tortelli e Linari al centro; i centrocampisti centrali saranno Mascarello e Rosucci, mentre sulle corsie laterali agiranno Galli e Bonansea; attacco a due composto da Girelli e Sabatino.

15.33 Andiamo subito a scoprire la formazione scelta da Milena Bertolini.

15.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bosnia-Italia, incontro valevole per le qualificazioni agli Europei 2022 di calcio femminile.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bosnia-Italia, incontro valevole per le qualificazioni agli Europei 2022 di calcio femminile. Le azzurre di Milena Bertolini torneranno a calcare un campo da gioco a distanza di mesi dall’ultima apparizione: in realtà, l’esordio sarebbe dovuto essere il 17 a Empoli contro Israele, ma le restrizioni della pandemia adottate dal territorio israeliano hanno provocato il rinvio della sfida.

Quello odierno, da disputarsi allo stadio “Bilino Polje” di Zenica, sarà un match fondamentale per l’Italia sulla strada verso gli Europei 2022. Le azzurre sono attualmente in testa al girone B con sei vittorie in altrettante partite, condite da 19 gol fatti e solamente 2 subiti. Le avversarie dell’Italia per il primo posto nel raggruppamento sono la Danimarca e la stessa Bosnia, entrambe a quota 15 punti. Le danesi hanno disputato una partita in meno della nostra Nazionale e sono anch’esse a punteggio pieno, con 29 gol fatti e zero al passivo. Le bosniache, invece, hanno già giocato sette partite e hanno rimediato due sconfitte, di cui una proprio contro le azzurre: a Palermo, l’8 ottobre 2019, è finita 2-0 grazie alle reti di Cristiana Girelli e Manuela Giugliano. Oggi l’Italia è chiamata a bissare quel successo, in modo da arrivare al meglio al doppio decisivo confronto con la Danimarca.

Il fischio d’inizio di Bosnia-Italia sarà alle ore 16.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto. Buon divertimento!

