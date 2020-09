LIVE Berrettini-Travaglia 7-6 7-6, Masters1000 Roma DIRETTA: romano ai quarti. “Mi aspettavo una battaglia”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.15 Grazie per aver seguito con noi le emozioni del derby italiano tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia e buon proseguimento di giornata.

13.13 Berrettini vince grazie a due tie-break contro un ottimo Travaglia. Nonostante la sconfitta il marchigiano ha disputato una buona partita. Per il numero 8 del mondo un buon successo anche se nella seconda parte è sembrato molto sulle gambe e con poche energie a disposizione.

7-6 BERRETTINI! Il romano vince contro Travaglia grazie a due tie-break.

7-1 Travaglia forza la risposta di dritto. Berrettini vince anche questo secondo tie-break.

6-1 Ancora un regalo di Travaglia che tira in rete un comodo dritto.

5-1 Grave errore di Travaglia che prova un rovescio al salto sulla risposta poco profonda di dritto di Berrettini ma sbaglia. Si gira con il romano avanti di due mini break.

4-1 Servizio e dritto del romano, il recupero di Travaglia finisce lungo.

3-1 Prima esterna vincente di Berrettini!

2-1 Buon dritto di Beerrettini sulla seconda di Travaglia, il seguente rovescio del marchigiano si spegne in rete.

1-1 Berrettini sbaglia per l’ennesima volta il rovescio sulla seconda non potentissima di Travaglia.

1-0 Prima esterna e rovescio ad incrociare di Berrettini.

6-6. Sarà tie-break anche nel secondo set.

A-40 Scambio durissimo chiuso col dritto lungo linea di Travaglia.

40-40 Berrettini sbaglia il colpo che poteva valere il match! Un dritto sulla seconda di Travaglia spedito in rete.

30-40 Pesantissimo doppio fallo di Travaglia nel momento più delicato della partita. Match point per Berrettini.

30-30 Prima e dritto a sventaglio di Travaglia ma il colpo di chiusura finisce in corridoio.

30-15 Servizio al centro e dritto di Travaglia, Berrettini risponde lunghissimo col dritto.

15-15 Berrettini prova a forzare col rovescio sulla seconda di Travaglia ma tira in rete.

0-15 Travaglia sbaglia il lungo linea in uscita dal servizio.

6-5 Berrettini. Il romano si assicura il tie-break.

40-30 Prima esterna e dritto a sventaglio da manuale di Berrettini.

30-30 Travaglia sbaglia la risposta sulla seconda abbastanza tenera di Berrettini.

15-30 Servizio e dritto lungo linea di Berrettini!

0-30 Ancora un errore di Berrettini che sbaglia la smorzata e Travaglia ne approfitta.

0-15 Travaglia prende in mano lo scambio e tira un ottimo dritto ad incrociare, il recupero di Berrettini in rete.

5-5. Il marchigiano torna in parità.

40-15 Prima vincente di Travaglia.

30-15 Fantastico Travaglia che trova un dritto lungo linea fortissimo, il recupero di Berrettini finisce in rete.

15-15 Prima vincente al corpo di Travaglia!

0-15 Brutto errore di Travaglia col rovescio da fondo campo.

5-4 BREAK TRAVAGLIA!!!!! Il marchigiano si riporta in scia!

15-40 Bravo Travaglia a spingere col dritto, il recupero di Berrettini si spegne in rete.

15-30 Stecca il dritto Berrettini in uscita dal servizio.

15-15 Servizio e dritto vincente di Berrettini.

0-15 Incredibile Travaglia!!!!! Berrettini tiene in mano lo scambio ma il marchigiano trova un dritto lungo linea in corsa che bacia la linea!

5-3 BREAK Berrettini! Il romano a un punto dal match.

30-40 Bravo il marchigiano che prova a rimanere attaccato al game.

15-40 Scambio durissimo con Berrettini che alla fine trova un rovescio lungo linea incredibile, in ritardo Travaglia.

15-30 Prima del marchigiano e dritto vincente.

0-30 Regalo col dritto di Travaglia.

0-15 Aggressivo Berrettini che trova il vincente sulla seconda di Travaglia che sbaglia col dritto.

4-3 Berrettini. Nonostante un paio di non forzati, il romano porta a casa il game.

40-30 Travaglia prova ad accelerare col dritto ma sbaglia!

30-30 Scambio sulla diagonale di dritto, alla fine Travaglia va fuori giri.

15-30 Ennesimo errore non forzato di Berrettini con sbaglia la misura del dritto lungo linea.

15-15 Prima esterna e dritto potente lungo linea.

0-15 Enorme regalo di Berrettini che per due volte costringe Travaglia ad uscire dal campo di diversi metri ma non riesce a chiudere, alla fine sbaglia col dritto.

3-3. Vola via veloce anche questo game senza troppi sussulti.

40-15 ACEEE TRAVAGLIA!

30-15 Risposta aggressiva di Berrettini col rovescio sulla seconda di Travaglia.

30-0 Prima vincente del marchigiano.

15-0 Bravo Travaglia ad aprirsi il campo con il dritto a sventaglio in uscita dal servizio e a chiudere con lo schiaffo al volo.

3-2 Berrettini. Ancora un game rapidissimo in favore del romano.

40-0 Prima e dritto vincente di Berrettini.

30-0 Il romano prende in mano lo scambio, accelera col dritto e chiude con una comodissima volée a rete.

15-0 Ace Berrettini!

2-2. Travaglia risponde subito e si riporta in parità.

40-0 Travaglia si affida con grande profitto ancora al servizio.

30-0 Ancora un prima vincente del marchigiano.

15-0 ACE ESTERNO DI TRAVAGLIA!

2-1 Berrettini. Il romano tiene ancora una volta agevolmente il proprio turno al servizio.

40-15 Gran colpo di Travaglia che trova un bolide di dritto sulla seconda di Berrettini!!!!

40-0 Travaglia avanza per rispondere profondo alle seconda di Berrettini ma esagera!

30-0 Servizio vincente del romano.

15-0 Prima esterna profondissima e smash per Berrettini!

1-1. Travaglia risponde immediatamente!

40-15 Ancora servizio vincente di Travaglia.

30-15 ACE ESTERNO DI TRAVAGLIA!

15-15 Lunga la risposta del romano sul servizio di Travaglia.

0-15 Dritto lungo linea fulmineo di Berrettini sulla prima di Travaglia.

1-0 Berrettini. Game rapidissimo per il romano.

40-15 Travaglia arriva con colpevole ritardo sul rovescio di Berrettini.

30-15 Servizio e dritto potentissimi del romano.

15-15 Prima vincente di Berrettini.

0-15 Buonissima smorzata di Berrettini ma Travaglia compie un vero e proprio capolavoro con una demi-volée strettissima.

SI RIPARTE, AL SERVIZIO BERRETTINI

7-6 Berrettini. Il romano vince al tie-break un primo set molto equilibrato!

7-5 Scambio lungo e intenso con Berrettini che alla fine sfrutta col dritto un’indecisione di Travaglia col back.

6-5 Berrettini spreca il primo set point tirando in rete un comodissimo dritto in uscita dal servizio.

6-4 ACE BERRETTINI!!!! Il romano ad un punto dal primo set.

5-4 Prima esterna vincente di Travaglia.

5-3 Bravo Berrettini che trova il giusto rovescio che manda fuori giri Travaglia.

4-3 CHE REGALO DI BERRETTINI!!!!! Travaglia sale a rete per recuperare una palla disperata ma lascia completamente sguarnita una porzione di campo. Il romano con tanto campo a disposizione tira in corridoio.

4-2 Berrettini spinge forte col dritto, vana la rincorsa di Travaglia. Si gira con il romano avanti di un minibreak.

3-2 Bravissimo Travaglia che in uscita dal servizio trova un dritto ad incrociare che bacia la linea.

3-1 Prima esterna vincente di Travaglia.

3-0 Berrettini prende in mano lo scambio col dritto, per il marchigiano arriva l’errore in recupero.

2-0 Berrettini spinge col dritto in uscita dal servizio, Travaglia tira in corridoio il lungo linea.

1-0 Subito mini break in favore di Berrettini. Sfortunato Travaglia che sbaglia il dritto lungo linea di pochissimo.

6-6. Il primo set si deciderà al tie-break.

40-30 Fuori giri l’accelerazione di dritto in uscita dal servizio di Berrettini.

40-15 Servizio vincente di Berrettini.

30-15 INCREDIBILE REGALO DI BERRETTINI! Il romano domina lo cambio sale a rete ma sbaglia una volée elementare, troppa superficialità.

30-0 Prima al centro vincente di Berrettini.

15-0 Incredibile accelerazione di dritto di Berrettini che trova un gran punto!

6-5 Travaglia. Il marchigiano si garantisce almeno il tie-break.

40-15 Serve and volley di Travaglia che però sbaglia il colpo finale che finisce out.

40-0 Berrettini non riesce a rispondere in maniera incisiva sul servizio di Travaglia.

30-0 Travaglia spinge bene col dritto in uscita dal servizio e Berrettini tira in corridoio il rovescio da fondo campo.

15-0 ACE AL CENTRO DI TRAVAGLIA!

5-5. Berrettini porta a casa in maniera rapidissima il game.

40-0 Stesso schema: servizio esterno e dritto ad incrociare di Berrettini.

30-0 Servizio esterno vincente dell’azzurro.

15-0 Prima esterna, dritto ad incrociare in avanzamento e smash per Berrettini.

5-4 Travaglia! Il marchigiano riesce a tenere il servizio.

40-30 Fantastico punto di Travaglia! Il marchigiano tiene prima sul dritto di Berrettini e poi gioca una smorzata incredibile.

30-30 Bravo questa volta Travaglia sulla diagonale di dritto.

15-30 Risposta profondissima di Berrettini e rovescio in avanzamento all’incrocio delle righe per il romano!

15-15 Regalo di Travaglia che sbaglia completamente un comodo back.

15-0 Travaglia spinge bene col dritto, Berrettini non riesce a recuperare.

4-4. Game rapidissimo per Berrettini.

40-0 ACE BERRETTINI!!!!!!!

30-0 Servizio e dritto profondissimo di Berrettini che non consente a Travaglia di replicare.

15-0 Prima vincente di Berrettini.

4-3 Travaglia!

40-15 Risposta aggressiva di Berrettini sul servizio di Travaglia, il marchigiano sbaglia il rovescio.

40-0 Ace Travaglia!

30-0 Berrettini prova a tirare fuori il coniglio dal cilindro con una smorzata incredibile che però si spegne in rete.

15-0 Ottima accelerazione di dritto di Travaglia, il recupero di Berrettini in allungo finisce out.

3-3. Berrettini ristabilisce la parità.

40-30 Travaglia attacca col dritto e sale a rete, il marchigiano riesce a rispondere sul primo passante di Berrettini ma sbaglia sul secondo.

30-30 Bravo Travaglia! Il marchigiano prima si difende e poi tira un buon lungo linea di dritto in avanzamento che manda in crisi Berrettini.

30-15 Berrettini comanda lo scambio col dritto e chiude con un gran lungo linea.

15-15 Gran servizio esterno di Berrettini, il romano però sbaglia la palla corta che si spegne in rete.

15-0 Ottimo il dritto di Berrettini in uscita dal servizio, Travaglia sbaglia il recupero.

3-2 Travaglia. Il tennista di Ascoli Piceno trova cinque punti consecutivi.

A-40 Prima al centro e dritto ad incrociare.

40-40 Annullata anche la terza palla break da Travaglia grazie a un back in rete.

30-40 Dritto che pizzica la linea, nonostante l’arbitro sia andato a rivedere, Berrettini non sembra convinto anzi è sicuro che fosse out.

15-40 Berrettini non riesce a rispondere sulla prima al centro di Travaglia.

0-40 Buon rovescio lungo linea del romano, Travaglia sbaglia il recupero.

0-30 Il romano prende in mano lo scambio col dritto e martella con uno sventaglio imprendibile.

0-15 Berrettini tiene bene lo scambio sulla diagonale di dritto e costringe all’errore Travaglia.

11.28 Piccolo problema al braccio sinistro per Travaglia che sta applicando il ghiaccio. Forse si è colpito con la racchetta ma niente di grave.

2-2 BREAK TRAVAGLIA. Il tennista di Ascoli Piceno è stato bravo ad approfittare di un game pieno zeppo di errori del romano.

15-40 Prima esterna e dritto lungo linea in avanzamento vincente di Berrettini.

0-40 Fuori giri ancora Berrettini che si apre bene il campo ma tira in rete il dritto in avanzamento. Tre palle break per Travaglia.

0-30 Ancora un regalo di Berrettini. Il numero 8 del mondo prova un back decisamente lento che si spegne in rete.

0-15 Buon servizio di Berrettini ma il romano sbaglia il seguente dritto.

2-1 Berrettini. Travaglia è riuscito a spingere bene in uscita dal servizio.

40-15 Servizio vincente del tennista nativo di Ascoli Piceno.

30-15 Prima e dritto vincente di Travaglia.

15-15 Travaglia paga a caro prezzo un back troppo corto sul quale Berrettini tira un bolide di dritto incredibile.

15-0 Berrettini arriva in maniera scomposta col rovescio sulla seconda di Travaglia e sbaglia.

2-0 Berrettini! Vola via veloce il turno al servizio del romano.

40-0 Prima e dritto vincente del romano.

30-0 Ottima prima esterna di Berrettini sulla quale Travaglia non riesce a rispondere.

15-0 ACE BERRETTINI!

1-0 BREAK BERRETTINI. Il romano parte subito forte

40-A Doppio fallo di Travaglia molto pesante, ancora break point per Berrettini.

40-40 Gran dritto a sventaglio di Berrettini!

A-40 Prima, dritto e smash di Travaglia.

40-40 Travaglia annulla anche la seconda palla break. Il tennista nativo di Ascoli Piceno tiene bene sulla diagonale di rovescio e costringe all’errore Berrettini.

30-40 Berrettini accelera col dritto ma sbaglia la misura.

15-40 Travaglia costruisce bene il punto ma poi tira in rete il dritto in avanzamento in contropiede.

15-30 Doppio fallo Travaglia.

15-15 Gran rovescio di Berrettini sulla seconda di Travaglia!

15-0 Bello scambio chiuso con un errore di rovescio di Berrettini

SI COMINCIA!

11.11 Il primo a servire sarà Stefano Travaglia.

11.08 I due azzurri hanno iniziato il riscaldamento.

11.05 Appena entrati in campo Stefano Travaglia e Matteo Berrettini.

11.00 Cresce l’attesa per l’inizio del derby italiano agli ottavi

10.55 Tra circa 5 minuti dovrebbe iniziare il match tra Berrettini-Travaglia.

10.50 Il vincente di questa sfida troverà sul suo cammino ai quarti il trionfatore del match tra Ruud-Cilic.

10.45 Nei quattro precedenti ha sempre vinto Travaglia ma si tratta di match del 2015 e 2016 quando Berrettini era praticamente un ragazzino.

10.40 Matteo Berrettini si è presentato al Masters 1000 di casa come numero 4 del seeding, alle spalle di Djokovic, Nadal e Tsitsipas. Il greco è stato eliminato da Sinner al secondo turno. Il romano, quindi, aspira ad arrivare alle ultime fasi ma prima di tutto dovrà avere la meglio sul coriaceo connazionale.

10.35 Un derby molto interessante che consentirà a uno dei due azzurri di accedere ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia.

10.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia, match valevole per gli ottavi degli Internazionali d’Italia 2020. Un derby tutto italiano che mostra quanto stia facendo bene il tennis azzurro nel Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Foto Italico.

Il numero 8 del ranking ATP nell’unico match disputato sin qui ha superato senza troppi problemi l’argentino Federico Coria. Decisamente più complesso il percorso per il 28enne nativo di Ascoli Piceno che ha dovuto affrontare Taylor Fritz al primo turno e Borna Coric al secondo, in entrambi i casi ha vinto con il punteggio di 2-0. Va da sé che i favori del pronostico sono dalla parte di Berrettini anche se Travaglia ha dimostrato un ottimo stato di salute fisica e mentale.

Tra i due tennisti ci sono quattro precedenti tutti giocati sulla terra rossa e in maniera decisamente inattesa sono tutti a favore di Travaglia ma si tratta di partite giocate tra il 2015 e il 2016, quando Berrettini era ancora un ragazzo, quindi nell’analisi di questo match hanno poco valore.

Il tennista romano è il numero 4 del seeding, davanti a lui Novak Djokovic (1) e Rafael Nadal (2) mentre Stefanos Tsitsipas (3) è stato eliminato da Jannik Sinner. Berrettini, quindi, può legittimamente aspirare ad arrivare alle ultime fasi degli Internazionali d’Italia 2020 ma per fare ciò dovrà prima di tutto vincere il derby con Stefano Travaglia che venderà cara la pelle e metterà in campo tutte le proprie qualità.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Stefano Travaglia, a partire dalle ore 11.00, match valevole per gli ottavi degli Internazionali d’Italia 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti per non perdervi davvero nulla.

Foto: Lapresse