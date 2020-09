24 Ore Le Mans 2020: Toyota firma la pole-position e sigla il nuovo record del tracciato!

La Toyota TS050 #7 conquista la pole-position per l’88^ edizione della 24 Ore di Le Mans. Il terzetto composto da Kobayashi/Conway/Lopez ha fermato il cronometro sul tempo di 3.15.267, una prestazione che vale come il nuovo record del tracciato. Secondo posto per la Rebellion #1 di Senna/Nato/Menezes con un gap di 555 millesimi. Completa la Top3 la Toyota #8 di Nakajima/Hartley/Buemi, a segno nelle ultime due edizioni della maratona francese

In LMP2 Paul Di Resta regala ad Albuquerque/Hanson la prima casella dello schieramento con un vantaggio di 332 millesimi sulla concorrenza. Secondo posto di classe per Vergne/Rusinov/Jensen (G-Drive #26) davanti all’Oreca #29 del Team Nederlands con van der Garde/van Eerd/De Vries.

A differenza di quanto accaduto tra i prototipi, in GTE si è ribaltata la situazione delle qualifiche di ieri. Porsche e Ferrari si spartiscono la pole-position, rispettivamente in GTE PRO ed in GTE-Am. La casa di Stoccarda ha siglato il miglior crono in 3.50.874 grazie al nostro Gianmaria Bruni. Quest’ultimo, accompagnato nella classica francese dall’austriaco Richard Lietz e dal francese Fred Makowiecki, ha preceduto la Ferrari #51 di Calado/Serra/Pier Guidi e l’Aston Martin #95 di Sorensen/Thim/Westbrook.

Per quanto riguarda la GTE-Am, Ledogar/Negri/Piovanetti partiranno dalla prima casella. Gli alfieri del Luzich Racing, iscritti con una Ferrari 488 GTE, registrano la miglior prestazione in 3.51.266. Secondo posto di classe per la Porsche #77 di Campbell/Ried/Pera (Dempsey) davanti alla 911 RSR #56 di Cairoli/ten Voorde/Perfetti (Project 1).

Appuntamento a domani per la 24 Ore Le Mans. Il via è previsto per le 14.30!

Foto: Shutterstock