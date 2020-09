La ginnastica torna in diretta tv, gratis e in chiaro! Final Six di Serie A sul Nove e su Eurosport

La ginnastica torna in diretta tv, gratis e in chiaro. E non lo fa soltanto per i Mondiali e gli Europei, ma anche per le competizioni italiane. Dopo diversi anni fuori dal circuito televisivo che conta, con gare nazionali trasmesse soltanto in streaming (in diretta o in differita, a seconda dei casi), la Polvere di Magnesio sbarca nuovamente sul piccolo schermo e lo fa in grande. I momenti clou di questa tormentata stagione saranno visibili in diretta sul Nove, canale in chiaro del gruppo Discovery, già detentore dei diritti delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La Final Six della Serie A di ginnastica artistica e di ginnastica ritmica (le due competizioni che assegneranno gli scudetti) potranno essere gustate dal grande pubblico, senza pagare nessun abbonamento, sul tasto 9 del telecomando, comodamente seduti sul divano (anche perché i palazzetti potrebbero essere chiusi per ovvi motivi). Segnatevi i due appuntamenti: sabato 24 ottobre la Finale di ritmica, domenica 22 novembre l’atto conclusivo di artistica. Non soltanto il Nove per queste due gare, ma anche la diretta tv su Eurosport (a pagamento) e lo streaming anche su DAZN e YouTube per una copertura davvero totale.

Foto: Federginnastica