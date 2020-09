Ginnastica artistica, si rinnovano i tesserini FIG: 64 azzurri internazionali (25 ragazze). Ci sono tutti gli italiani di punta

La Federazione Internazionale di Ginnastica ha deciso di rinnovare automaticamente di un anno tutti i tesserini in scadenza nel 2020. Il motivo è molto semplice: in questa annata tormentata dall’emergenza sanitaria non si è sostanzialmente gareggiato a livello internazionale e dunque il Comitato Esecutivo della FIG ha validato la proposta della proroga dei vari termini. L’Italia può fare affidamento su 25 ginnaste, ma 23 di queste avevano la scadenza del cartellino nel 2021 o addirittura nel 2022 (soltanto Giada Grisetti e Irene Lanza, in scadenza a ottobre, beneficeranno del rinnovo automatico).

Ci sono ovviamente tutte le Fate (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio, Desiree Carofiglio), capaci di conquistare la medaglia di bronzo a squadre degli ultimi Mondiali. Vanessa Ferrari e Lara Mori sono nel lotto, insieme anche a Martina Rizzelli, Francesca Linari, Caterina Cereghetti e le giovani del 2006 Giorgia Leone e Angela Andreoli, mentre ormai sono uscite dal panorama Carlotta Ferlito ed Erika Fasana. Sono invece 39 gli uomini, tra cui spicca Marco Lodadio (argento mondiale agli anelli).

Foto: Federginnastica