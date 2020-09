Ginnastica artistica, confermato il calendario 2021: Coppa del Mondo in quattro date, in palio le Olimpiadi. L’Italia insegue 2 pass

Il Comitato Esecutivo della FIG si è riunito in videoconferenza nella giornata di ieri. Arrivano notizie importanti dalla Federazione Internazionale di Ginnastica, tra le quali si evidenziano il prolungamento automatico di dodici mesi delle licenze di tutti gli atleti e il nuovo protocollo sanitario in questo particolare momento, oltre a un cambio significativo nella gestione dell’antidoping (nasce il Court of Arbitration for Sport Anti-Doping Division).

Per quanto riguarda lo stretto ambito sportivo, è stato pubblicato il calendario parziale degli eventi internazionali per il 2021. Riflettori puntati sulla Coppa del Mondo, anche perché mette in palio gli ultimi pass per le Olimpiadi di Tokyo: quella di specialità vivrà l’ultimo atto a Doha (Qatar) dal 10 al 13 marzo; quella all-around, invece, prevede gli appuntamenti di Stoccarda (Germania, 20-21 marzo), Birmingham (Gran Bretagna, 27 marzo) e Tokyo (Giappone, 2 o 9 maggio).

La Coppa del Mondo di specialità assegna 10 pass a cinque cerchi (uno per attrezzo, Vanessa Ferrari e Lara Mori si contendono quello al corpo libero), mentre quella generale consegnerà 3 pass per sesso (uno per ogni Nazione sul podio, la carta non sarà nominale e l’Italia femminile insegue l’obiettivo). Di seguito il calendario internazionale 2021 di ginnastica artistica (parziale, come emerso dalla riunione del Comitato Esecutivo).

CALENDARIO PARZIALE GINNASTICA ARTISTICA INTERNAZIONALE 2021:

25-28 febbraio Coppa del Mondo di specialità, a Cottbus (Germania) NON VALIDA PER IL PASS OLIMPICO

4-7 marzo Coppa del Mondo di specialità, a Baku (Azerbaijan) NON VALIDA PER IL PASS OLIMPICO

10-13 marzo Coppa del Mondo di specialità, a Doha (Qatar) VALIDA PER IL PASS OLIMPICO

20-21 marzo Coppa del Mondo all-around, a Stoccarda (Germania) VALIDA PER IL PASS OLIMPICO

27 marzo Coppa del Mondo all-around, a Birmingham (Gran Bretagna) VALIDA PER IL PASS OLIMPICO

2 o 9 maggio Coppa del Mondo all-around, a Tokyo (Giappone) VALIDA PER IL PASS OLIMPICO

23 luglio-8 agosto Olimpiadi Tokyo 2020

18-24 ottobre Mondiali, da confermare e in sede da definire

stefano.villa@oasport.it