Italian Baseball Series 2020: si va a gara-7! San Marino piega 6-1 Bologna e porta la serie finale di A1 all’ultimo atto

Si deciderà a gara-7 la serie di Finale nella Serie A1 di baseball 2020, con San Marino capace di sconfiggere per 6-1 la UnipolSai Bologna tra le mura amiche, portando le Series all’ultimissimo atto, negando il match point ai campioni in carica.

Avvio di gara subito in favore della Unipolsai, che ha aperto con la base su ball guadagnata da Ray Didder, che ha poi rubato la seconda, avanzando fino alla terza a seguito di un errore. Con il rombo pieno, Bologna non ha tuttavia sfruttato al meglio la situazione, mettendo a segno solamente un punto, arrivato al volo, dopo il giro-mazza di Niccolò Loardi.

Loading...

Loading...

La reazione di San Marino non è stata immediata, sfiorando ancora di capitolare nella seconda frazione, rimontando però nel terzo parziale, dopo il fuoricampo da due punti di Mattia Reginato, che ha portato a casa anche Federico Celli, miglior battitore della regular season.

La formazione del Titano ha dunque preso il largo nel sesto inning, con ben tre valide e quattro corse messe in cascina, grazie al singolo di Oscar Angulo, per il momentaneo 6-1. Bologna ha dunque accusato il colpo, e nei due attacchi successivi non è andata oltre un singolo, con il match che è passato in archivio dopo ben tre strike-out, in una serie che vedrà disputarsi ancora un appuntamento.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: NADOC / FIBS