Italian Baseball Series 2020, Lele Frignani: “Un’emozione grandissima”. Alex Bassani, MVP della finale: “Gruppo come punto di forza”

Finale di gioia per la Fortitudo UnipolSai Bologna: arriva il terzo scudetto consecutivo, dopo una gara7 con il cuore in gola fino all’ultimo istante contro San Marino. I vincitori hanno già espresso tutta la loro grandissima gioia ai microfoni della FIBS.

Alex Bassani, MVP della serie: “Per me è stata una chiamata un po’ improvvisa perché ovviamente al secondo inning non ero prontissimo e non ci aspettavamo che Murilo (Gouvea, N.d.R.) dovesse uscire. Siamo però riusciti a tenere lì una squadra più esperta di noi, con l’attacco che ha fatto un grande lavoro. Difficile individuare il momento chiave di una serie così: due squadre alla pari, a volte ci siamo persi, poi si recuperava… se devo scegliere un’occasione è quando abbiamo recuperato gli 8 punti. Questa squadra di speciale ha il gruppo come punto di forza: quest’anno con tanti giovani e in soli tre mesi siamo riusciti a fare un lavoro incredibile“.

Lele Frignani, manager della Fortitudo: “L’emozione viene perché è stato un anno veramente difficile, anche se il campionato è iniziato a luglio sono successe tante cose: ci siamo stretti insieme, attorno alla società e abbiamo fatto un grande lavoro. Complimenti a Mario (Chiarini, N.d.R.) e alla sua squadra, perché credo che nelle prime 6 partite avevano sicuramente meritato loro. In questa gara7 abbiamo fatto qualcosina di più noi anche se è stata una bellissima partita. Un terzo scudetto consecutivo con tre squadre completamente diverse, in questo il merito va alla società, sempre in grado di costruire un gruppo vincente. Devo dire che sotto sul 2-1 qualche crepa si era aperta, poi ci siamo allenati bene e siamo ripartiti. Personalmente amo questo sport: gli ho dedicato tutto, tutta la mia vita da quando ero bambino, sempre in questa società, è un’emozione grandissima“.

Foto: FIBS / EzR NADOC