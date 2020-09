Italian Baseball Series 2020: rinviata per la seconda volta gara3 della finale scudetto Bologna-San Marino

Impraticabilità del campo esterno: questa la ragione per cui, per la seconda volta, Fortitudo UnipolSai Bologna e San Marino devono rinviare l’appuntamento con il campo per gara3 delle Italian Baseball Series 2020. La finale scudetto è dunque ancora ferma sull’1-1.

Il problema è stato causato dalla pioggia che ieri era caduta in abbondanza su Bologna e dunque sullo stadio Gianni Falchi. La serie, dunque, subisce ulteriori 24 ore di slittamento, con un calendario che diventa a questo punto fittissimo.

Le gare, infatti, sono ora tutte previste senza giorni di riposo, perché si ricomincerà domani sera e si concluderà domenica con cinque partite, una a sera, sempre alle ore 20.

federico.rossini@oasport.it

Foto: FIBS / EzR NADOC