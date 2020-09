Internazionali d’Italia 2020, tutti gli italiani in campo oggi: orari, ordine di gioco, guida tv

Oggi, giovedì 17 settembre, si terrà la quarta giornata degli Internazionali d’Italia 2020 di tennis. Nella giornata odierna, sulla terra rossa di Roma, si completerà il quadro del secondo turno, sia per quanto riguarda il tabellone maschile sia per quello femminile. Andiamo a scoprire quali saranno gli italiani in campo, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui la manifestazione sarà visibile in tv e streaming.

Loading...

Loading...

Mentre il tabellone femminile è già orfano di rappresentanti del Bel Paese, il torneo maschile oggi vedrà impegnati tre azzurri: si tratta di Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il ligure, numero 7 del seeding, dopo aver riposato al primo turno per via un bye, affronterà il francese Ugo Humbert e testerà in questo modo la propria condizione fisica, visto il recente rientro dopo la doppia operazione alle caviglie. Il piemontese, invece, sfiderà Casper Ruud: esame non facile, anche perché il norvegese ha appena battuto Karen Khachanov. Il toscano, invece, se la vedrà con il rientrante Kei Nishikori in un confronto affascinante. Di seguito il programma completo.

INTERNAZIONALI D’ITALIA: ORDINE DI GIOCO 17 SETTEMBRE

CENTRALE

3° MATCH DALLE ORE 11.00: Fabio Fognini VS Ugo Humbert

2° MATCH DALLE ORE 19.00: Lorenzo Musetti VS Kei Nishikori

GRAND STAND ARENA

4° MATCH DALLE ORE 11.00: Lorenzo Sonego VS Casper Ruud

INTERNAZIONALI D’ITALIA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena

DIRETTA STREAMING – SkyGo, NowTV

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse