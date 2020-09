Internazionali d’Italia 2020, risultati 18 settembre tabellone femminile: avanza Victoria Azarenka, esce Johanna Konta

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, venerdì 18 settembre, sono stati disputati gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare femminile, mentre nella giornata di domani si disputeranno tutti gli incontri dei quarti di finale.

La bielorussa Victoria Azarenka approfitta del ritiro della russa Daria Kasatkina, che si infortuna nel corso del tie break del primo set ed è costretta ad uscire dal campo, mentre l’iberica Garbiñe Muguruza Blanco supera in due partite la britannica Johanna Konta per 6-4 6-1.

Esce anche la russa Svetlana Kuznetsova, superata dall’ucraina Elina Svitolina, che si impone per 7-6 6-4, mentre il derby kazako premia Yulia Putintseva, che rimonta e batte la connazionale Elena Rybakina per 4-6 7-6 6-2, infine la romena Simona Halep supera l’altra ucraina Dayana Yastremska per 7-5 6-4.

La slovena Polona Hercog si fa rimontare e battere dalla boema Marketa Vondrousova, vittoriosa per 1-6 6-1 7-6, mentre la belga Elise Mertens supera la montenegrina Danka Kovinic con un duplice 6-4, infine la boema Karolina Pliskova elimina la russa Anna Blinkova per 6-4 6-3.

RISULTATI FEMMINILI 18 SETTEMBRE

Simona Halep batte Dayana Yastremska 7-5 6-4

Yulia Putintseva batte Elena Rybakina 4-6 7-6 6-2

Victoria Azarenka batte Daria Kasatkina 6-6 rit.

Garbiñe Muguruza Blanco batte Johanna Konta 6-4 6-1

Marketa Vondrousova batte Polona Hercog 1-6 6-1 7-6

Elina Svitolina batte Svetlana Kuznetsova 7-6 6-4

Elise Mertens batte Danka Kovinic 6-4 6-4

Karolina Pliskova batte Anna Blinkova 6-4 6-3

Foto: LaPresse