Internazionali d’Italia 2020, risultati 17 settembre tabellone maschile: Musetti vola agli ottavi. Eliminati Fognini e Sonego

Si sono appena conclusi i match di oggi, 17 settembre, degli Internazionali d’Italia 2020. In casa Italia giornata agrodolce con l’eliminazione di Fabio Fognini per mano di Ugo Humbert, preventivabile vista la condizione fisica del ligure, quella di Lorenzo Sonego, che ha lottato come una leone contro Casper Ruud che oggettivamente è stato superiore. In chiusura di giornata è arrivata, però, la bellissima vittoria di Lorenzo Musetti su Kei Nishikori. Il giovane talento azzurro si è imposto sull’esperto nipponico con uno sfavillante 6-3 6-4.

Il numero 13 del mondo ha ceduto al cospetto del francese 7-5 7-6(4). Nonostante la sconfitta Fognini può essere soddisfatto, il percorso di guarigione dopo l’intervento alle caviglia è ormai concluso. Sonego ha provato a tenere a bada il norvegese che ha mostrato la grande solidità del suo gioco. Sempre in spinta ha costretto il piemontese alla rincorsa costante, imponendosi col punteggio di 6-3 6-4. Nessun problema per il canadese Denis Shapovalov che si è liberato con un doppio 6-4 in poco più di un’ora e mezza dello spagnolo Pedro Martinez. L’argentino Diego Schwartzman ha vinto in due set (6-4 7-6(1)) la delicata sfida contro l’australiano John Millman.

INTERNAZIONALI D’ITALIA: RISULTATI TABELLONE MASCHILE 17 SETTEMBRE

Shapovalov D. (Can)-Martinez P. (Esp) 6-4 6-4

Schwartzman D. (Arg)-Millman J. (Aus) 6-4 76(1)

Lajovic D. (Srb)-Raonic M. (Can) 3-6 7-6(4) 6-2

Humbert U. (Fra)-Fognini F. (Ita) 7-5 7-6(4)

Hurkacz H. (Pol)-Rublev A. (Rus) 7-6(6) 3-6 6-2

Ruud C. (Nor)-Sonego L. (Ita) 6-3 6-4

Musetti L. (Ita)-Nishikori K. (Jpn) 6-3 6-4

Koepfer D. (Ger)-Monfils G. (Fra) 6-2 6-4

Foto: Lapresse