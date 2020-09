Internazionali d’Italia 2020, risultati 14 settembre tabellone femminile: Paolini avanza al secondo turno. Eliminata Giorgi

Si è appena conclusa la prima giornata degli Internazionali d’Italia 2020 per quanto riguarda il tabellone femminile. Molto bene Jasmine Paolini che si è sbarazzata in poco più di un’ora di Anastasija Sevastova con il punteggio di 6-2 6-3. Ottima prova della 24enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana che ha messo in campo il meglio del proprio repertorio, staccando il pass per il secondo turno dove affronterà la numero 1 del seeding Simona Halep.

Si ferma, invece, al primo turno il viaggio agli Internazionali d’Italia di Camila Giorgi, sconfitta in tre set (7-5 6(5)-7 6-4) da Dayana Yastremska. Una partita tutt’altro che spettacolare caratterizzata dagli errori di entrambe le giocatrici, con la bellezza di 26 doppi falli e una percentuale bassissima di prime in campo.

Vittoria sofferta e spettacolare in rimonta di Shuai Zhang che si è imposta 4-6 7-6(5) 6-1 su Anastasia Pavlyuchenkova. Un match ricco di colpi di scena con ben undici break in tre set. Decisamente più agevole il compito per Elena Rybakina che in un’ora si è sbarazzata di Ekaterina Alexandrova con un nettissimo 6-0 6-4.

Si ferma al primo turno il percorso agli Internazionali d’Italia 2020 di Donna Vekic, eliminata grazie a due tie-break dalla giovanissima Amanda Anisimova. La ceca Barbora Strycova ha rifilato un doppio 6-3 alla russa Veronika Kudermetova, mentre Marie Bouzkova ha sconfitto 6-3 6-4 Ajla Tomljanovic.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020: RISULTATI 14 SETTEMBRE TABELLONE FEMMINILE

Pavlyuchenkova A. (Rus)-Zhang S. (Chn) 4-6 7-6(5) 6-1

Rybakina E. (Kaz)-Alexandrova E. (Rus) 6-0 6-4

Anisimova A. (Usa)-Vekic D. (Cro) 7-6(4) 7-6(6)

Strycova B. (Cze)-Kudermetova V. (Rus) 6-3 6-3

Bouzkova M. (Cze)-Tomljanovic A. (Aus) 6-3 6-4

Paolini J. (Ita)-Sevastova A. (Lat) 6-2 6-3

Linette M. (Pol)-Ostapenko J. (Lat) 6-3 6-4

Blinkova A. (Rus)-Teichmann J. B. (Sui) 6-3 6-3

Mertens E. (Bel)-Hsieh S-W. (Tpe) 6-3 6-1

Kovinic D. (Mne)-Goerges J. (Ger) 6-1 6-0

Bolsova Zadoinov A. (Esp)-Riske A. (Usa) 5-7 7-6(4) 6-3

Yastremska D. (Ukr)-Giorgi C. (Ita) 7-5 6(5)-7 6-4

Foto: Lapresse