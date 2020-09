Internazionali d’Italia 2020, qualificazioni maschili. Musetti, Zeppieri, Marcora, Cecchinato e Viola si impongono nel 1° turno

Prima giornata di incontri nelle qualificazioni del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia. Una numerosa partecipazione quella azzurra con 14 giocatori al via in questo primo round.

Sono state cinque le vittorie nostrane. A dare il via alle danze è stato Roberto Marcora (n.163 del mondo) impostosi con il punteggio di 6-2 6-4 contro lo slovacco Filip Horansky. Un match ben giocato dal giocatore del Bel Paese che nel prossimo round affronterà il francese Corentin Moutet (testa di serie n.15). Bravissimo e sorprendente il giovane Giulio Zeppieri che, nonostante l’evidente differenza di classifica (n.357 del mondo), ha sfruttato alla grande l’occasione sconfiggendo il n.76 del ranking Cameron Norrie in maniera piuttosto netta con il punteggio 6-3 6-1. Una prova convincente del giovane tennista azzurro che se la vedrà nel prossimo round contro il boliviano Hugo Dellien (n.97 ATP), uscito vittorioso con lo score di 7-5 6-4 dalla sfida con Alessandro Giannessi. La terza vittoria odierna l’ha firmata un altro talento del nostro tennis, ovvero Lorenzo Musetti: 7-6 (2) 0-6 6-1 il risultato contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles per il classe 2002. Una vittoria importante per Musetti che nel prossimo turno se la vedrà contro l’argentino Leonardo Mayer (n.120 ATP) che ha sconfitto Jacopo Berrettini, fratello di Matteo, per 6-3 6-2. Gli altri due successi sono stati firmati da Marco Cecchinato e da Matteo Viola.

Il siciliano si è imposto contro il bielorusso Egor Gerasimov (n.72 ATP) con lo score di 6-2 5-7 6-3 venendo fuori alla distanza e meritandosi il riscontro finale. Cecchinato si ritroverà sulla sua strada l’americano Bradley Klahn (n.129 del mondo) che ha battuto purtroppo Andreas Seppi (n.89 del ranking) con il punteggio di 2-6 6-4 7-6 (1). Viola è stato l’ultima freccia tricolore ad andare a segno contro il coreano Kwon Soonwoo (n.73 del mondo): 7-6 (5) 1-6 7-6 (5) in favore dell’italiano che affronterà nel secondo turno lo spagnolo Pedro Martinez (n.106 ATP) a segno contro l’altro rappresentante del Bel Paese Francesco Forti (n.445 ATP) per 6-4 6-0.

Sconfitte molto onorevoli quelle degli esordienti Flavio Cobolli (7-6 (2) 3-6 6-0) contro il tedesco Dominik Koepfer e Matteo Gigante (6-3 4-6 7-6 (1)) contro il bielorusso Ilya Ivashka (n.139 ATP), con l’azzurrino non in grado di sfruttare tre match point, dopo aver non aver concretizzato a dovere la possibilità per servire per il match sul 5-3. Riscontro negativo, ma da considerare in maniere confortante, anche per Luciano Darderi (6-3 3-6 6-1) contro il portoghese Joao Sousa (testa di serie n.9). Niente da fare per Gian Marco Moroni, sconfitto dall’infinito Tommy Robredo per 1-6 6-3 6-4. Stessa storia, stesso mare per Paolino Lorenzo, ko contro l’argentino Federico Coria (n.103 del mondo): 3-6 6-4 7-5 il punteggio finale.

Foto: Roberta Corradin / LPS