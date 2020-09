Internazionali d’Italia 2020, primo trionfo per Simona Halep! Si ritira in finale Karolina Pliskova

Termina in modo inatteso la finale femminile degli Internazionali d’Italia 2020. Non per il risultato, ma per la modalità in cui avviene: Karolina Pliskova, alle prese con evidenti problemi fisici, si ritira ad inizio secondo set e ufficializza anzitempo il trionfo di Simona Halep, che conquista il primo titolo a Roma dopo le finali perse nel 2017 e nel 2018. Prima del ritiro, la rumena aveva dominato il primo set, chiuso sul 6-0, ed era in vantaggio per 2-1 nel secondo parziale.

Si capisce fin da subito che la sfida tra la testa di serie n.1 e n.2 del tabellone non sarà all’insegna dell’equilibrio. La Pliskova soffre dal punto di vista fisico e la Halep la travolge nel corso del primo set, rifilandole un 6-0 in 21 minuti che non lascia spazio ad interpretazioni. Il secondo set, invece, dura solamente tre games, tutti favorevoli alla ribattitrice: tre break che consegnano alla rumena il vantaggio per 2-1. A quel punto, dopo 33 minuti dall’inizio del match, la tennista ceca, detentrice del trofeo, si arrende al dolore e alza bandiera bianca: è Simona Halep la regina di Roma in questo travagliato 2020.

Sul piano statistico, l’unico ace dell’incontro porta la firma della 28enne di Costanza, che commette anche un doppio fallo in meno dell’avversaria (3-4). Simile la percentuale di prime palle in campo (65% – 60% per la Halep), ma ovviamente i punti sono distribuiti in maniera per niente omogenea sia con la prima (73% – 39%) sia con la seconda (38% – 17%). Il totale dei punti vinti dice 35-18 per la numero 2 del ranking WTA.

Foto: LaPresse