24 Ore Le Mans 2020: numeri, statistiche, curiosità. Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima bussano alle porte della storia

Tra sabato 19 e domenica 20 settembre andrà in scena l’88ma edizione della 24 Ore di Le Mans. L’appuntamento si sarebbe dovuto disputare il 13 e 14 giugno, ma è stato rinviato di tre mesi a causa dell’emergenza sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19. Non sarà la prima volta in cui la storica gara endurance francese, nata nel lontano 1923, si correrà nel mese di settembre. L’evento si era già verificato nel 1968, quando la competizione fu rinviata in seguito allo sciopero generale e ai moti studenteschi che, nella primavera di quell’anno, avevano messo in ginocchio la Francia. Dunque l’edizione del 2020 sarà la seconda “Le Mans autunnale” di sempre. Quantomeno è stata evitata la cancellazione dell’appuntamento, avvenuta per l’ultima volta nel 1948, quando il Paese si stava ancora riprendendo dalle ferite della II Guerra Mondiale.

Il pilota più vincente in assoluto è Tom Kristensen , autentica istituzione della 24 ore di Le Mans. Il danese nell’arco della sua carriera ha raccolto la bellezza di 9 affermazioni (1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2013), riscrivendo di proprio pugno il libro dei record. Lo scandinavo detiene, ovviamente, anche il primato di successi consecutivi , avendo primeggiato per 6 anni di fila tra il 2000 e il 2005.

Alexander Wurz è il più giovane vincitore di sempre. L’austriaco si è imposto nel 1996 all’età di 22 anni e 91 giorni.

Sono venticinque le marche capaci di vincere almeno un’edizione della 24 ore di Le Mans. La Casa più blasonata in assoluto è la Porsche , issatasi a quota 19 affermazioni (la prima nel 1970, l’ultima nel 2017). Seguono l’ Audi a 13 e la Ferrari a 9 .

Tom Kristensen è, ovviamente, anche il pilota con più podi. Nell’arco della sua carriera, il danese ne ha arpionati ben 14 , essendosi classificato 9 volte primo, 2 volte secondo e 3 volte terzo.

Henri Pescarolo detiene il record di partecipazioni . Il francese, vincitore di quattro 24 ore di Le Mans (1972, 1973, 1974, 1984), ha preso parte a ben 33 edizioni della maratona francese, di cui addirittura 30 consecutive. Eccezion fatta per il 1969, quando era ancora convalescente per il tremendo incidente subito proprio durante un test in vista della gara, il transalpino è stato ininterrottamente impegnato in pista tra il 1966 e il 1999!

Nel 1988, prima che il rettilineo di Mulsanne venisse interrotto da due chicane, il francese Roger Dorchy raggiunse l’incredibile velocità di 407 km/h a bordo di una Welter Racing – Peugeot.

Foto: La Presse