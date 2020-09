Tennis, Dominic Thiem citato in giudizio dall’ex allenatore Gunter Bresnik

Dominic Thiem e la sua famiglia sono stati citati in giudizio da Gunter Bresnik, ex allenatore del tennista austriaco. Una brutta grana per il 27enne nato a Wiener Neustadt, fresco vincitore degli US Open 2020, primo Slam della sua carriera.

Bresnik, figura di riferimento del tennis austriaco, è stato il coach di Thiem sin dall’infanzia, prima della rottura maturata ad inizio 2019, quando l’attuale numero 3 del ranking ATP lo ha licenziato non soltanto come allenatore, ma anche come agente e career manager. A rivelare l’azione legale intentata da Bresnik è stato Wolfgang Thiem, padre di Dominik, che, secondo quanto riportato da Livetennis.it, ha parlato con alcuni media locali, pur senza entrare nei dettagli: “Ci ha fatto causa. È triste perché eravamo come una famiglia e ora le cose vanno così male che ci ha fatto anche questo”.

Loading...

Loading...

Nei recenti mesi Bresnik, che evidentemente nutre un certo rancore nei confronti della famiglia Thiem, ha ripetuto che, senza il suo costante supporto professionale, “Dominic sarebbe stato un giocatore da Futures…”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse