Internazionali d’Italia 2020: i quarti di finale. Nadal affronta Schwartzman, Djokovic sfida Koepfer

Agli Internazionali d’Italia 2020 è il giorno dei quarti di finale, sia per il tabellone maschile sia per quello femminile. Della numerosa pattuglia azzurra, che ha regalato diverse gioie in questi giorni, ne è rimasto in corsa solamente uno: Matteo Berrettini, che si giocherà il passaggio in semifinale con il norvegese Casper Ruud. Sfida non facile quella che attende il romano, con i due precedenti che fissano lo score in perfetta parità: 1-1. Di quest’incontro parliamo nel dettaglio altrove, qui soffermiamoci sugli altri match in programma al Foro Italico.

Per quanto riguarda il torneo maschile, i due più attesi saranno, come sempre, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Il maiorchino, dopo aver concesso soltanto le briciole a Pablo Carreno Busta e a Dusan Lajovic nei due round precedenti, affronterà l’argentino Diego Schwartzman, che ieri ha superato in rimonta il polacco Hubert Hurkacz. I nove precedenti sono tutti a favore del numero 2 del ranking ATP, che parte nettamente favorito anche oggi. Djokovic, invece, ieri ha portato a casa un match non semplice contro il connazionale Filip Krajinovic: l’impegno odierno contro il tedesco Dominik Koepfer, numero 97 del mondo e giustiziere del nostro Lorenzo Musetti, sulla carta si profila più agevole per il serbo. A chiudere il quadro dei quarti di finale l’interessante confronto tra il canadese Denis Shapovalov e il bulgaro Grigor Dimitrov, che ieri ha eliminato Jannik Sinner.

Per quanto concerne il torneo femminile, la numero 1 del seeding Simona Halep parte nettamente favorita contro la kazaka Yulia Putintseva, mentre gli altri match si prospettano più equilibrati: una Victoria Azarenka tornata in forma strepitosa sfida la spagnola Garbine Muguruza, Elina Svitolina affronta Marketa Vondrousova, mentre la testa di serie n.2 Karolina Pliskova farà i conti con Elise Mertens.

Foto: LaPresse