Hockey pista, Eurolega: i sorteggi della fase a gironi. Italia rappresentata dal Bassano

Il dado è tratto. L’Eurolega di hockey pista – nell’edizione 2020/2021 – può iniziare il prossimo 7 novembre, dopo la disputa dei sorteggi relativi alla prima fase della competizione, quella a gruppi.

Saranno 16, come da copione, le squadre partecipanti, anche se non sono mancate le rinunce, come ad esempio per due delle squadre italiane che avrebbero potuto partecipare alla massima competizione continentale e che invece, per motivi di sicurezza sanitaria, non lo faranno: Forte dei Marmi e Lodi.

Quale sarà allora la formazione deputata a rappresentare il movimento hockeystico del Bel Paese? I veneti dell’Ubroker Bassano 1954, che saranno protagonisti nel “Girone della Morte” insieme agli spagnoli del Barcellona, ai lusitani del Benfica e agli elvetici del Diessbach.

Andiamo di seguito a scoprire tutti i gironi dell’Eurolega 2020/2021 di hockey pista

Girone A: Sporting Clube Portugal (POR), Noia (ESP), Coutras (FRA), Herringen (GER)

Girone B: FC Porto (POR), Deportivo Liceo (ESP), Ginevra RHC (SVI), La Vendeenne (FRA)

Girone C: Barcellona (SPA), SL Benfica (POR), RHC Diessbach (SVI), Ubroker Bassano 1954 (ITA)

Girone D: SCRA Saint Omer (FRA), Reus Deportiu (SPA), UD Oliveirense (POR), OC Barcelos HP SAD (POR)

Foto: FISR