Halep-Pliskova oggi, Finale femminile Internazionali d’Italia: orario, tv, programma, streaming

Oggi, 21 settembre, andrà in scena la finale femminile degli Internazionali d’Italia 2020 tra Simona Halep e Karolina Pliskova. Entrambe sono state autrici di un percorso straordinario, nei quattro match giocati sui campi del Foro Italico hanno lasciato un solo set per strada.

La rumena, numero 1 del seeding, ha vinto in semifinale contro Garbine Muguruza in una sfida molto equilibrata e ricca di emozioni. Decisamente più agevole il compito per Pliskova che ieri ha vinto in due set il derby ceco contro la giovanissima Marketa Vondrousova.

Tra le due tenniste ci sono ben 12 precedenti con Hapel che ha trionfato per 8 volte. La tennista ceca, però, ha vinto le ultime due partite e anche l’ultima sfida sulla terra rossa risalente al torneo di Madrid del 2018. Nonostante tutto la rumena parte leggermente favorita.

La finale tra Simona Halep e Karolina Pliskova degli Internazionali d’Italia avrà inizio alle ore 14:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e SuperTennis, oltre che in diretta streaming su Sky Go e sul sito di SuperTennis.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020, HALEP-PLISKOVA: PROGRAMMA

LUNEDì 21 SETTEMBRE

Ore 14:30 Simona Halep (ROU)-Karolina Pliskova (CZE)

DIRETTA TV – Sky Sport Arena (canale 204), SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, supertennis.tv

Foto: Lapresse