Halep-Pliskova, Finale Internazionali d’Italia 2020: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

Simona Halep e Karolina Pliskova si affronteranno nella Finale degli Internazionali d’Italia 2020, il Masters 1000 di tennis che va in scena al Foro Italico di Roma. Lunedì 21 settembre (ore 14.30) le due giocatrici scenderanno in campo sulla terra rossa della capitale e si daranno battaglia per la conquista del prestigioso torneo: la rumena non ha mai vinto a Roma, dove ha perso gli atti conclusivi del 2017 e del 2018; la ceca insegue uno strepitoso bis, cercando di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Halep-Pliskova, Finale degli Internazionali d’Italia 2020 al Foro Italico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

HALEP-PLISKOVA, FINALE INTERNAZIONALI D’ITALIA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE:

14.30 Simona Halep vs Karolina Pliskova

HALEP-PLISKOVA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (canali 201 e 204).

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su Sky Go e su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse