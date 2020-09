Halep-Muguruza oggi, Semifinale femminile Internazionali d’Italia: orario, programma, tv, streaming

Sarà la prima partita a inaugurare il programma del Campo Centrale oggi, quella tra Simona Halep e Garbine Muguruza. La semifinale della parte alta del tabellone femminile mette di fronte la rumena e la spagnola, che hanno vissuto percorsi ben diversi a questi Internazionali d’Italia.

Halep, partita con il bye al primo turno, non ha avuto troppi problemi, entrando in condizione con l’avanzare dei giorni, e oltretutto ha beneficiato del ritiro della kazaka Yulia Putintseva nei quarti di finale. Decisamente complicato il percorso per Muguruza, e per dare un’idea bastano i nomi: Sloane Stephens, Coco Gauff, Johanna Konta, Victoria Azarenka. Le americane, la britannica e la bielorussa sono le quattro avversarie sconfitte della nativa di Caracas, in Venezuela, che è anche avanti nei precedenti su Halep per 5-2. Ci sono tutti gli ingredienti, in sostanza, per un mezzogiorno di fuoco al Foro Italico di Roma, tra due vincitrici del Roland Garros (2016 Muguruza, 2018 Halep).

La semifinale tra Simona Halep e Garbine Muguruza degli Internazionali d’Italia avrà inizio alle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e SuperTennis, oltre che in diretta streaming su Sky Go e sul sito di SuperTennis.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020, HALEP-MUGURUZA: PROGRAMMA

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Ore 12:00 Simona Halep (ROU) (1)-Garbine Muguruza (ESP) (9)

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020, HALEP-MUGURUZA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena (canale 204), SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, supertennis.tv

Foto: LaPresse