Golf, US Open 2020: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Secondo Major dell’annata golfistica 2020 (che, paradossalmente, fa parte di due stagioni diverse per PGA ed European Tour nei loro calendari), lo US Open si disputa al Winged Foot Golf Club di New York, e in particolare su quel West Course dove l’australiano Geoff Ogilvy, nel 2006, beffò Jim Furyk, Phil Mickelson e Colin Montgomerie.

A presentarsi con i galloni di detentore del Major è Gary Woodland, che lo scorso anno a Pebble Beach ha dominato la scena fin dal secondo giro. Un solo italiano in gara, ma non è Francesco Molinari, che è assente da tempo per le sue vicende personali. Renato Paratore, infatti, è riuscito a qualificarsi tramite un ottimo percorso nei primi cinque tornei dello UK Swing legato all’European Tour, dei quali ha vinto il primo. Un risultato eccellente per il romano, che potrà dunque confrontarsi con i grandi, che ci saranno tutti, da Dustin Johnson a Jon Rahm fino a Rory McIlroy, per una battaglia che avrà anche il sapore della lotta per il numero 1 al mondo.

Lo US Open 2020 comincerà nel pomeriggio italiano di giovedì. Sarà possibile seguire tutto l’evento in diretta tv su Sky Sport Collection (canale 205) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Di seguito il calendario completo.

US OPEN 2020: PROGRAMMA

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE

Ore 13:30 Primo giro

VENERDI’ 18 SETTEMBRE

Ore 14:00 Secondo giro

SABATO 19 SETTEMBRE

Ore 17:00 Terzo giro

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Ore 17:00 Quarto giro

US OPEN: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Collection (canale 205)

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv

